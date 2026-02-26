為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中共突制裁20家日企！矢板明夫：加速日資撤中 與台灣走更近

    2026/02/26 00:30 即時新聞／綜合報導
    中日關係惡化。圖為高市早苗去年10月與習近平在APEC峰會場邊會談。（路透）

    中日關係惡化。圖為高市早苗去年10月與習近平在APEC峰會場邊會談。（路透）

    為迫使日本首相高市早苗收回「台灣有事」言論，中國去年底開始祭出一系列報復措施，本月24日中國商務部又宣布將涉嫌「參與提升日本軍事實力」的20家日本實體列入出口管制管控名單，引發外界討論。對此，印太戰略智庫執行者矢板明夫直言，中共此舉根本是在加速日資撤離，讓日本在安全和經濟層面與台灣走得更近。

    矢板明夫25日深夜在臉書發文，「中國昨天宣布，將20家日本企業列入出口管制名單，理由依然是『國家安全』。消息一出，外界普遍解讀為日中摩擦再度升溫，不過，如果從更長的時間軸觀察，這項措施與其說是對日本的實質打擊，不如說是一種政治姿態。事實上，過去幾年中國已多次採取類似手段，從限制日本水產品、對稀土出口設限，到針對個別企業祭出管制措施，北京慣用經濟工具表達政治不滿，但這種作法正逐漸產生反效果。」

    「越來越多日本企業開始重新評估中國市場的風險，將生產線與投資轉往東南亞、印度，甚至回流日本本土，『中國+1』已成為企業界的共識。換言之，日本的供應鏈重組早已在進行，中國此舉反而加速這一趨勢。外資撤出中國並非突然發生，而是長期累積的結果。每一次出口管制、每一次政治報復，都在提醒投資者：中國市場的政治風險不容忽視。此次對日本企業的限制，也被視為這一趨勢的延續。」

    矢板明夫直言，「對高市早苗政權而言，北京的強硬作風恰好提供了政策正當性。高市上台以來，持續強調經濟安全與供應鏈韌性，主張與台灣、美國等民主國家深化合作。當中國頻繁動用經濟手段施壓，日本社會對『去風險化』的接受度自然提高。對台灣來說，日中摩擦升高，往往促使日本在安全與經濟上更靠近台灣。近年台日之間的半導體合作、供應鏈整合與安全對話持續深化，正是此一背景下的產物。區域緊張固然對台灣帶來一定的壓力，但同時也提升了台灣在民主供應鏈中的戰略地位。」

    最後他表示，「總體而言，北京此舉原本可能意在向日本施壓，但實際效果卻未必如預期。這不是單一事件的問題，而是結構性變化的縮影。當經濟手段被頻繁政治化，世界各國自然開始重新思考調整依賴程度，供應鏈重組，還會持續進行下去。」

