紐西蘭議員發聲！籲深化與台灣關係 嚴防中共統戰與媒體自我審查

紐西蘭行動黨國會議員史蒂芬生公開呼籲深化紐西蘭與台灣的關係，捍衛言論自由以抵禦威權政權的干預，並明確點名中共的統戰滲透手段。（取自紐西蘭國會官網）

針對中國的干預與滲透，紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）國會議員史蒂芬生（Todd Stephenson）呼籲，深化紐西蘭與台灣的關係，捍衛言論自由以抵禦威權政權的干預，明確點名中國共產黨的統戰滲透手段，並對紐西蘭公廣媒體疑似在香港「壹傳媒」創辦人黎智英一案上進行自我審查，提出嚴厲質疑。

行動黨是目前紐西蘭聯合政府共同執政的3大政黨之一。史蒂芬生21日出席由「塔斯曼聯盟」（Tasman Union）在紐西蘭第一大城奧克蘭舉辦的「維護民主與自由及因應外國干預國際研討會」，並發表演說。他首先強調，會將研討會的討論成果，轉達給紐西蘭副總理兼行動黨黨魁西莫（David Seymour），並特別指出西莫是台灣的堅定支持者，目前行動黨已有4位國會議員，親自造訪過這座美麗的島嶼。

史蒂芬生分享他在1980與1990年代成長於紐西蘭南島的經歷。當時紐西蘭正經歷重大的經濟自由化與社會改革，包括解除市場管制、實施混合制比例代表制（MMP），以及無核化政策等。他表示，這些親身經歷讓他深刻體會到民眾如何透過民主投票促成改變，進而體認到民主制度的珍貴。

面對當前全球非民主國家數量遠超過民主國家的現況，史蒂芬生強調言論自由的核心地位，「言論自由是民主的氧氣」。他直言，在威權政權積極透過干預、脅迫與假訊息破壞開放社會的今天，自由發言不僅是權利，更是民主國家偵測與防禦這些威脅的關鍵機制。

他點名中共政權慣用噤聲異議人士的手段來維持控制，並將這些策略輸出海外。史蒂芬生警告，中共正透過恐嚇海外僑民、施壓學界與媒體、散布假訊息，以及利用「統一戰線」（united front）行動，試圖影響民主國家的機構。他強調，若沒有言論自由，社會將無法公開揭露並應對這些網路入侵與經濟脅迫。

在防範外國干預方面，史蒂芬生提到，他參與審查並於去年通過的「打擊外國干預犯罪修正法案」，並承諾將民間組織PILLAR提出的「外國影響力透明度法案」帶回國會討論。

此外，他針對紐西蘭廣播公司（RNZ）提出強烈質疑。他指出，近期黎智英違反香港國安法案件引發國際關注，包括RNZ在內的紐西蘭主流媒體，都有報導這則讓中國政府形象受損的新聞，但RNZ專設的中文網頁對此隻字未提。

史蒂芬生質疑：「這是刻意的內容審查？還是參與該頻道的員工在為自己與家人的安全擔憂？」他呼籲RNZ必須徹查其中文新聞服務的公正性，同時確保員工的人身安全。

最後，史蒂芬生重申紐西蘭捍衛自由的驕傲傳統，呼籲建立一支著眼於盟友合作的現代化國防武力，進一步強化與台灣的雙邊關係，並對外國勢力保持高度警戒。他強調，唯有堅守言論自由與人權，拒絕任何形式的審查，才能建立一個威權干預無法征服的堅韌社會。

