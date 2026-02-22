蕭美琴走春巧遇「蜻蜓停留鏡框」 內行人驚呼︰吉兆降臨！

蕭美琴透露，大年初三（2月19日）她到嘉義走春發福袋期間，遇到被蜻蜓「蜻點」的奇遇。（圖擷取自@bikhimhsiao Threads）

農曆春節期間，副總統蕭美琴前往全台各地走春拜年，吸引許多民眾排隊朝聖。蕭美琴今（22）日晚間在社群平台Threads發文透露，大年初三（2月19日）她到嘉義走春發福袋期間，突然有一隻小蜻蜓停靠在她的眼鏡框上，這段奇遇讓她覺得相當神奇，畫面事後引發網友瘋傳，還釣出內行人指出能被「蜻點」代表「吉兆降臨」。

根據蕭美琴分享的照片顯示，穿著棗紅色的「戰貓帽T」她，因眼鏡框左邊停留著一隻蜻蜓，而將頭部微微向上。蕭美琴表示，當時她只感覺在溫暖的陽光下，眼前似乎出現了什麼，後來才知道是一隻蜻蜓，「根據好奇寶寶問AI，蜻蜓在文化上有著吉祥、蛻變、清正的意義。我要謝謝這隻蜻蜓，穿越人群來找我，也祝福七喜春來喔！」

請繼續往下閱讀...

奇景曝光後，立即吸引大批網友熱烈討論，「好有靈性的蜻蜓」、「很有迷因潛力，先存為快」、「這畫面有點像滿頭問號的迪士尼公主」、「好可愛呀，新的一年台灣一定會順遂的」、「萬物都喜歡友善的人事物，這是大自然現象」、「吉祥物來報喜，祝福馬到成功，好運馬上來！」、「肯定是感受到咪琴自身的善意才會停在你身上」、「這題小泉大臣示範過了，生靈萬物只會願意為了善良靈魂而逗留」。

也有不少人指出，日本防衛大臣小泉進次郎曾在2021年街頭演講時，也遇過被「蜻點」的罕見情況。還有內行人科普，蜻蜓在日本又被稱為「勝利之蟲」（勝ち虫），因為牠飛行時只進不退，被視為有著勇往直前、永不退縮的象徵；在台灣民間，蜻蜓又被稱為「田嬰」、「飛龍」，被農民視為能捕食害蟲的益蟲，同時牠飛翔的姿態，也被不少認為可以驅趕災禍、化解晦氣、帶來好運與福氣，因此從古至今都被奉為​吉兆的象徵。

相關新聞請見：

演講到一半蜻蜓突停他手上 小泉進次郎幽默反應大獲好評

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法