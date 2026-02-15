演講到一半蜻蜓突停他手上 小泉進次郎幽默反應大獲好評

近日網路流傳一段影片，為日本防衛大臣小泉進次郎在街頭演說時，突然有隻蜻蜓飛到他眼前，並直接停在進次郎的手上，進次郎的演講雖被打斷，但臨場應變的發言也大獲好評。（圖擷自threads）

日本首相高市早苗解散眾議院進行改選，並在本月8日取得壓倒性勝利。近日網路流傳一段影片，為日本防衛大臣小泉進次郎在街頭演說時，突然有隻蜻蜓飛到他眼前，並直接停在進次郎的手上，進次郎的演講雖被打斷，但臨場應變的發言也大獲好評。雖然這項事蹟可以追溯到2021年，但近日又在網路流傳，引發網友一陣瘋傳。

媒體人吳靜怡今日在threads發文分享一段影片，內容為小泉進次郎在街頭演說時，成為「讓蜻蜓停止飛行的男人」！她表示小泉進次郎之前去參加一個保護流浪犬的活動時，也曾被懷裡的狗狗突然激烈狂吻他的嘴，他的反應也是不馬上抵擋。而日前他在演講到一半時，一隻蜻蜓突然停在他的指尖，吳靜怡認為，從這瞬間可發現，小泉進次郎寧可以蜻蜓為主，即便演講終止也順勢而為。

請繼續往下閱讀...

透過影片可看到，小泉進次郎本來說到，希望能制定讓人更容易請育嬰假的法律，但突然有隻蜻蜓衝到進次郎眼前原地徘徊，小泉進次郎也趕緊停下原本在揮舞的手，蜻蜓竟也順勢就停在他手上、不再飛舞，讓進次郎直呼「好厲害啊」，現場民眾也紛紛驚嘆。

雖然蜻蜓並未立刻飛走，打斷了進次郎的演講，但進次郎也不慌不忙，立刻微笑幽默地表示，會有這種事嗎？這隻蜻蜓是不是也想請育嬰假啊，牠剛剛是不是想休息一下、放個羽翼假，這真的很厲害呢，我演講的時候可從來沒發生過這種事，而且蜻蜓被稱為勝利之蟲啊，牠不會後退，蜻蜓只會往前飛，雖然我本來還有話要說，但或許用這一幕來結束也不錯呢。這番發言也立刻獲得民眾讚賞，在這期間，蜻蜓也都一直乖乖地停在他手上。

其他網友也紛紛表示「臨場反應極好耶！」、「進次郎整個不一樣了，有種拘束器被拔掉的感覺，反應快又幽默」、「會和一隻昆蟲親切互動，表示他具有尊重一切生命的人格」、「小泉就是迪士尼公主吧？？！只差沒有用唱歌的方式當結尾！！」也有網友笑稱「狗狗愛，蜻蜓愛，就只有小baby不愛」。

還有網友直言「進次郎自從當了防衛大臣真的完全不一樣了」、「他比大家想得有料，很有日本哲學式的思考，媒體故意多年醜化他，是不是怕再一次小泉旋風」。

細查眾議員古川直季於社群平台X在2021年10月29日的發文，可看到同樣的影片。根據古川直季指出，當時是在2021年的眾議院選舉期間，小泉進次郎在街頭發表競選演說，古川直季在貼文中也提到「勝利之蟲」的說法，並自我期許他也會同樣勇往直前，從不回頭。在時隔多年後，這段影片在近日又被日本網友翻出並轉貼，再度引發網路一陣熱議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法