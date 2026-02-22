同框李乾龍談藍白合 黃國昌：各種可能性都有

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌，今天下午至三重先嗇宮參拜，與國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍（左）同框。（圖由讀者提供）

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天下午到三重先嗇宮參拜，與國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍同框。對於新北藍白合議題，黃國昌說，「各種可能性都有」，最重要的是善意與誠意，現階段他仍會全力衝刺，成為最好的候選人；李乾龍表示，國民黨預計3月初啟動徵召程序，盼3月底前完成整合。

媒體詢問，未來藍白整合後，落敗的一方是否進入勝出方的團隊？黃國昌回應，「過程中各種可能性都有」，最重要的是善意、誠意，為新北市打拚的心。一直以來他跟國民黨主席鄭麗文、李乾龍和台北市副市長李四川，都有順暢的溝通管道，接下來最重要的事情就是讓市民看到，一場政黨合作的典範。

黃國昌強調，整合過程中最關鍵的是雙方能放下小我、成就大我，為新北市民與台灣未來打拚，打造最強的團隊，未來整合後彼此如何分工合作、分進合擊，國民黨包括李乾龍等人，都是政壇的老前輩，可以提供很多好的建議。不過，他身為民眾黨主席，目前將全力衝刺，希望自己成為最好的人選，最後不管結果如何，民眾黨會釋出最大的誠意、善意，絕對不會有任何改變。

李乾龍表示，樂見藍白在2026九合一選舉展現默契與合作，若2026年能成功整合，台灣2300人就過上好日子；黃國昌與李四川都是非常優秀的人才，若兩人強強聯手，一定能為新北市及台灣帶來更好的未來。國民黨預計3月初啟動徵召作業，盼3月底前完成整合溝通。

