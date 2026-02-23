今溫暖偏熱、注意日夜溫差 週三北部高溫稍降

今日白天高溫在東半部約25度，西半部高達28至29度，體感溫暖偏熱，但早晚各地仍涼。（資料照）

中央氣象署指出，今日（23日）預測東半部白天高溫約25度，西半部高達28至29度，體感溫暖偏熱，但早晚各地仍涼，中部以北及東北部夜晚清晨低溫在15至18度，南部及花東約19、20度，各地日夜溫差大，民眾早出晚歸請適時增添衣物。

天氣方面，今日各地大多為多雲到晴，風向為東南至偏南風，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨基隆北海岸也有零星短暫雨空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

週二（24日）各地早晚仍涼，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。白天低溫預測，本島及澎湖、金門17至20度，馬祖13度；高溫方面，本島26至30度，澎湖、金門24至25度，馬祖19度。

週二晚間起至週三（25日）有微弱鋒面通過、東北季風稍增強，北部及宜蘭白天高溫稍降，各地早晚亦涼；迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。低溫預測：本島及澎湖17至21度，金門15度，馬祖13度；高溫方面，北部及宜蘭22至26度、中南部30度，花東25至27度，澎湖25度，金門22度，馬祖15度。

週四（26日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼，晚間起有另一波鋒面接近，週五（27日）、週六（28日）因鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率高，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 30 18 ~ 29 22 ~ 29 19 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

