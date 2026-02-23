為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    繼范斯之後 美財長貝森特批谷愛凌「出賣」美國為中出賽

    2026/02/23 05:50 國際新聞中心／綜合報導
    美中混血的谷愛凌22日在自由式滑雪女子U型技巧項目決賽中，奪下本屆冬奧首金，並成為奧運史上獎牌數最多的自由式滑雪選手。（歐新社）

    針對在美國出生的奧運滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）代表中國而非美國出賽的爭議，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）繼副總統范斯（JD Vance）之後，也在受訪時表示不以為然，甚至以「出賣」（sold out）字眼加以形容。

    美中混血的谷愛凌22日在自由式滑雪女子U型技巧項目決賽中，奪下本屆米蘭—柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）冬季奧運會首金，並成為奧運史上獎牌數最多的自由式滑雪選手。出生於美國的谷愛凌2019年開始代表中國，征戰各大滑雪賽事，在2022年北京冬奧贏得2枚金牌和1枚銀牌，成為中國和全球商業價值最高的運動員之一。

    在20日接受福斯新聞（Fox News）節目「威爾凱恩秀」（The Will Cain Show）訪問時，貝森特直指谷愛凌選擇為美國最大對手出賽的決定是「出賣」行為，甚至將她與民主黨籍億萬富豪金主索羅斯（George Soros）相提並論。

    貝森特說，「就像副總統稍早在另一個節目中談到的這位年輕奧運選手一樣。美國對她很好，她卻出賣自己投向中國。美國對索羅斯先生也很好。」

    貝森特抨擊谷愛凌的言論，呼應副總統范斯日前的評論。范斯17日在福斯新聞節目中被問及谷愛凌時表示：「我確實認為，一個在美國長大、受惠於我們教育體系，以及讓這個國家變得偉大的自由與權利的人，我會希望他們代表美國出賽。」

    范斯進一步強調：「因此，我會為美國運動員加油。我認為其中一部分是指那些認同自己是美國人的人。這才是我在本屆奧運中支持的對象。」

    針對范斯的評論，谷愛凌19日受訪時回應：「我受寵若驚。謝謝范斯！這太貼心了。」

    在19日的賽事結束後，谷愛凌被問及是否覺得自己成為「美國某政壇派系的沙包」。據「今日美國報」（USA Today）報導，她坦言：「確實如此。有這麼多運動員代表其他國家出賽……人們只對我這麼做有意見，是因為他們把中國視為一個單一的實體，而且他們就是討厭中國。所以這根本不是他們自以為的原因。」

    她進一步反擊：「而且，也是因為我贏了。如果我表現不好，我想他們大概就不會這麼在乎了，我對此無所謂。每個人都有表達意見的權利。」

    谷愛凌曾透露，她因決定代表中國出賽，而遭到「肢體攻擊」，「我們報了警。我收到過死亡威脅，宿舍也遭竊。」「做為一個22歲的年輕人，我經歷了一些我認為任何人都不該承受的事情。」

