    首頁 > 國際

    川普施壓墨西哥剿毒　毒梟歐塞奎拉軍事行動中負傷身亡

    2026/02/23 04:54 中央社

    墨西哥軍方表示，勢力龐大的販毒集團首腦歐塞奎拉今天在安全部隊突襲中負傷身亡。

    法新社報導，軍方發布聲明指出，當局在哈里斯科州（Jalisco）塔帕爾帕鎮（Tapalpa）展開突襲行動，哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）負傷後，於被送往墨西哥市途中不治。這項聲明證實關於歐塞奎拉死訊的報導。

    路透社引述兩位政府消息人士報導，別名「金髮男」（El Mencho）的歐塞奎拉命喪軍事行動中。墨西哥政府因美國揚言介入，近期對當地販毒集團升高壓力。

    曾經擔任警察的歐塞奎拉是哈里斯科新世代幕後領導者。該集團以其大本營、第二大城瓜達拉哈拉（Guadalajara）所在的哈里斯科州命名。

    在美國總統川普政府施壓，要求加強打擊毒品犯罪，甚至威脅可能直接介入後，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府對歐塞奎拉展開上述軍事行動。

    其中一名消息人士表示：「這次逮捕行動由墨西哥國防部主導，他（指歐塞奎拉）最終身亡。」

    白宮沒有立即回應置評請求。

    據哈里斯科州州長納瓦洛（Pablo Lemus Navarro）在社群媒體發文，在塔帕爾帕鎮的聯邦安全行動後傳出歐塞奎拉死訊。他呼籲當地居民於情勢穩定之前待在家中。

    社群媒體上流傳的影片顯示，哈里斯科州的道路上有車輛在燃燒，濃煙直竄天際。墨西哥媒體報導，逾6個州傳出車輛遭到縱火、槍手封鎖公路，主要集中北部和西北部。

    米卻肯州（Michoacan）州長貝多亞（Alfredo Ramirez Bedolla）則在X平台表示，他已接獲因哈里斯科州行動而導致米卻肯州公路遭到封鎖的通報。（編譯：何宏儒）1150223

