賴總統邀五院院長茶敘 感謝韓國瑜「人未到聲先到」

總統賴清德今天邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘。（圖擷取自總統府提供影片）

總統賴清德今天邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，感謝韓國瑜人未到聲先到，以「化」字點出方向，總統強調，我們必然要朝向：「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，希望茶敘是跨出的第一步。

賴總統致詞時首先向與會的行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜院長、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院代理院長李鴻鈞表達最熱烈的歡迎，並指這是我國歷史上第一次五院院長總統府茶敘。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，雖然只是茶敘，但他是總統，肩負著推動國家進步的使命，五院院長也各有所掌，對國家也都有責任。所以今天的茶敘也必然是家事、國事、天下事，事事關心。

賴清德說，很感謝韓國瑜院長，人還沒有到，「聲音已經先到了」，用一個「化」字來點出今天茶敘的方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓國家逢凶化吉。

賴清德也回憶，在去年韓國瑜院長帶領朝野黨團代表前往美國祝賀川普總統就職時，他也在總統府來為韓院長率領的朝野代表來餞行，當時他特別提到，在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下。

賴清德說，非常可惜，我們去年的確錯過了許多機會，在新的一年開始，我們把握這個契機，特別是台灣面臨國內外諸多挑戰。

賴清德強調，我們必然是要朝向：化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，雖然這非常困難，並非一蹴可幾，也並非今天茶敘就能夠完成，但總是要為了國家、社會和人民要邁出第一步，所以不妨我們也把今天的茶敘當作是跨出的第一步。

賴清德說，他今天也有準備核桃糕，未來朝野可以和諧；準備了金桔茶來請大家喝，希望我們的國家能夠大吉大利，然後社會能夠吉利圓滿，然後國人在馬年可以馬上大吉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法