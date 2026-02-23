盟友各懷鬼胎！伊朗面臨美國軍事威脅 中俄不願捲入戰火

儘管伊朗在美國大軍壓境下，面臨數十年來最嚴峻的生存危機，重要盟友中國和俄羅斯仍不願挺身而出。（法新社檔案照）

多年來，伊朗一直尋求與中國和俄羅斯建立更緊密的軍事關係。然而，隨著德黑蘭政權在美國大軍壓境下，面臨數十年來最嚴峻的生存危機，中俄卻都不願意挺身而出。

過去1週，俄羅斯與伊朗在阿曼灣（Gulf of Oman）舉行小規模的聯合海軍演習，但與美國在該地區集結的強大海空兵力相比，這種武力展示顯得微不足道。

華爾街日報22日報導，分析家指出，在去年6月與以色列及美國為期12天的戰爭中，伊朗的軍事力量遭到重創。隨後，伊朗試圖在中俄兩國協助下，重建其飛彈庫、防空系統與其他戰力。然而，如果美國總統川普真的下令攻擊伊朗，北京與莫斯科幾乎沒有展現提供直接軍事援助的意願。

前以色列軍事情報官、現任以色列權威智庫「國家安全研究所」（INSS）資深研究員希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）指出，中俄不會為了伊朗而犧牲自身利益，「他們希望德黑蘭政權不會被推翻，但絕對不會在軍事上對抗美國。」

對北京而言，公開與德黑蘭結盟，可能會損害與川普的關係。川普預定3月底前往中國，與中國國家主席習近平會面。中國是伊朗最大的石油買家，也是防止其經濟崩潰的重要市場。分析家指出，北京與德黑蘭同樣渴望對抗美國勢力，但也擔憂與這個伊斯蘭共和國過於密切的結盟，會危及其在波斯灣地區的關係。

對莫斯科來說，背後的盤算類似但更為迫切：不激怒川普及避免將他推向烏克蘭，其重要性優先於援助德黑蘭。

當川普在首屆總統任期內退出旨在限制伊朗核計畫的2015年協議時，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）曾公開支持與俄國建立更緊密的關係。在伊朗領導層中影響力日益增強的伊斯蘭革命衛隊（IRGC），將莫斯科視為潛在的先進武器供應國，並將中國視為技術來源。然而，這項政策帶來的安全利益遠低於預期。

智庫「國際危機組織」（ICG）伊朗問題專家瓦艾斯（Ali Vaez）指出，伊朗對此頗有微詞，「他們希望中俄可以做得更多，但他們別無選擇，因為沒有更好的替代方案。」

美國官員表示，美國在中東集結的兵力，讓川普可以選擇對伊朗發動持續數週的空戰，而非僅像去年6月針對3個伊朗核設施所進行的「午夜之鎚」（Midnight Hammer）單次打擊。相較之下，伊朗國家通訊社報導，參與近期演習的1艘俄羅斯海軍直升機母艦，已在19日演習結束時駛離。

近數十年來，伊朗領袖眼睜睜地看著伊拉克、阿富汗、利比亞、葉門與敘利亞政權接連倒台或瀕臨崩潰，也目睹其區域盟友黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）遭到重創。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）學者最近指出，如果德黑蘭在美國的攻擊下崩潰，北京將致力於確保石油供應不會中斷，並培養對繼任政府的影響力，尤其是防止其重新倒向美國。

伊朗是莫斯科重要的合作夥伴，尤其在美國上月推翻俄羅斯在委內瑞拉的盟友馬杜羅（Nicolás Maduro）之後。然而，即使美國的攻擊可能導致哈米尼垮台，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）也不太可能出手相救。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員帕默（Alexander Palmer）表示，這些關係高度務實且極具交易性質，伊朗對中俄而言缺乏足夠的戰略利益，不願為了該國與美國開戰。

近年來，中國向伊朗出售彈道飛彈零組件及飛彈燃料的化學原料，俄羅斯則協助德黑蘭取得干擾設備。伊朗在2016年採購俄羅斯的S-300防空系統，但自2024年以來，美國和以色列的軍事打擊已癱瘓了伊朗大部分的防禦庫存。分析家指出，幾乎沒有跡象顯示中俄在美國可能發動攻擊前，正匆忙向伊朗運送軍備。

瓦艾斯指出，這些支援都未達能實質改變軍事平衡，以有利於伊朗的門檻；一旦衝突爆發，中俄願意做的就只是送上關心與祈禱（thoughts and prayers）。

