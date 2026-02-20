為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    戰事迫在眉睫才會出現！美軍印度洋基地軍機「守門員」罕見現蹤

    2026/02/20 15:57 即時新聞／綜合報導
    C-32B運輸機「守門員」罕見現身。（圖擷取自「王臻明的軍事頻道」）

    C-32B運輸機「守門員」罕見現身。（圖擷取自「王臻明的軍事頻道」）

    美國與伊朗緊張局勢升溫，中國近日持續公布美軍在中東地區的軍事部署，只見除了各式軍機之外，更罕見出現1架C-32B「守門員」運輸機。軍事專家王臻明指出，這款由波音757客機改裝而來的特種作戰機出現的話，通常都代表戰事已迫在眉睫。

    王臻明今日在臉書粉專「王臻明的軍事頻道」發文指出，中國特別緊盯美軍位在印度洋中的迪亞哥加西亞島基地，因為從這個島上美軍基地起飛的戰機，剛好可以攻擊伊朗。也由於迪亞哥加西亞島的戰略地位非常重要，美國總統川普日前才公開抨擊英國政府，將這個島歸還給模里西斯，只要求99年的使用權，是非常愚蠢的行為。

    根據中國曝光的迪亞哥加西亞島上照片，王臻明表示，除了可以發現更多軍機在集結外，還罕見出現了1架C-32B運輸機，他介紹，這款由波音757客機改裝而來的特種作戰機，主要是用來支援情報單位或特種部隊，又名守門員（Gatekeeper），通常它出現之時，就代表戰事已迫在眉睫。

    美軍大量部署至中東

    美國已向中東部署軍艦、戰鬥機和其他軍事裝備，外媒披露，包括F-22、F-35、EA-18G、A-10C雷霆二式攻擊機在內，目前已有數十架美軍軍機被部署到中東；包含航母「林肯號」在內，美國海軍也在該地部署了13艘艦艇，準備支援潛在軍事行動，曾參與委內瑞拉軍事行動的全球最大航艦「福特號」也正在前往當地途中。

    針對是否攻擊伊朗，美國總統川普今天表示，也許華府會進一步採取行動，也許雙方會達成協議，「大概在接下來10天內」就會揭曉；他並重申，伊朗必須達成協議，否則「壞事就會發生」。

