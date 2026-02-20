為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美女變大媽！中國網紅直播翻車 14萬粉絲瞬間「原地解散」

    2026/02/20 15:54 即時新聞／綜合報導
    近日中國一名以精緻小臉、白皙皮膚著稱的美女網紅在直播時由於美顏濾鏡意外斷訊，其隱藏在美肌之後的真實面貌瞬間現形，嚇得大批粉絲「原地解散」（圖取自臉書）

    近日中國一名以精緻小臉、白皙皮膚著稱的美女網紅在直播時由於美顏濾鏡意外斷訊，其隱藏在美肌之後的真實面貌瞬間現形，嚇得大批粉絲「原地解散」（圖取自臉書）

    中國一名以精緻小臉、白皙皮膚著稱的美女網紅近日在直播時由於美顏濾鏡意外斷訊，讓她隱藏在「美肌」之下的真實面貌瞬間現形，嚇得大批粉絲「原地解散」，在短短數秒內慘遭14萬名粉絲退追。

    NDTV報導，這段僅有短短數秒的影片正在網路上瘋傳。當時該名身份不明的網紅正與粉絲熱烈互動，不料濾鏡系統疑似「過勞」導致斷線。原本螢幕上那張如同磁磚般光滑、充滿幼態感的臉龐，瞬間轉變為膚色紅潤且帶有歲月痕跡的熟齡面貌。女子突然「變臉」嚇得粉絲立刻「逃離」直播間，並傳出該網紅因此流失14萬粉絲。

    此次事件也讓人聯想起「喬碧蘿事件」。2019年，知名實況主「喬碧蘿殿下」靠著甜美聲音與清純蘿莉的形象圈粉無數，結果某次直播中因遮臉圖層消失「蘿莉秒變58歲大媽」，震驚全網，隨後更遭全網封殺。

    這段影片在社群平台引發兩極反應。有網友質疑她以濾鏡形象誤導粉絲；但也有不少人認為她在未開濾鏡的狀態下「更漂亮、更真實」，反而比過度磨皮、臉部過於平滑的畫面更自然耐看。

    此事也再度掀起「美顏濾鏡」對社群文化的影響討論，包含濾鏡是否加深外貌焦慮。也有人擔憂濾鏡容易模糊影像與現實的落差，讓觀眾對網紅形象產生錯置想像。

