    國際

    歡迎日本放寬武器出口 澤倫斯基盼儘快與高市早苗談防衛合作

    2026/02/20 15:50 編譯孫宇青／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基受訪表示，期待儘快與日相高市早苗商討烏日安全合作。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基受訪表示，期待儘快與日相高市早苗商討烏日安全合作。（法新社）

    在俄羅斯全面入侵烏克蘭即將滿4年前夕，烏克蘭總統澤倫斯基19日接受日本《共同社》獨家專訪時，對日本首相高市早苗考慮放寬包括殺傷性武器等防衛裝備品出口表示歡迎，並稱希望儘早與高市會談，構建新的防衛合作框架。

    俄軍目前集中攻擊烏克蘭能源設施，致使各地的電力和供暖受到嚴重影響。澤倫斯基指出，烏克蘭的立場是，強化防空態勢不僅離不開歐美，日本等廣泛國家的支援也不可或缺。

    按照日本現行的防衛裝備品出口相關規則，僅允許「救援、運輸、警戒、監視、掃雷」這5類出口。對於遭受違反國際法的侵略或武力行使的國家，則允許出口不具有殺傷能力的裝備品，但高市內閣正在討論放寬規則以撤銷5類限制。

    澤倫斯基指出，防空武器並非用於攻擊，而是為應對俄國彈道飛彈和無人機攻擊的防衛手段，「如果高市首相決定（就向烏克蘭提供）開啟對話，對烏克蘭而言非常有益」。

    俄國總統普廷堅持，停戰的條件之一是烏軍從頓巴斯地區（盧甘斯克、頓內茨克）撤出，但澤倫斯基在採訪中再次表明拒絕立場，「不可能從士兵守衛的防線撤退」。澤倫斯基還提及，已有1萬名以上北韓士兵被派往俄國，學習各種無人機技術和混合戰爭的戰術，並將相關經驗帶回北韓，警告這將對日本的安全保障構成威脅。

    另外，澤倫斯基還表示，期待獲取基於美國企業許可在日本生產的「愛國者」地對空飛彈等防空武器，並表明有意向日本提供來自烏克蘭的無人水面艇。

