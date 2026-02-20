高市早苗施政演說 點名中國擴張軍事活動

高市早苗在18日重新當選日本首相後，20日首次在眾議院發表施政方針演說，直接點名中國在東海、南海加強以武力或威嚇手段試圖片面改變現狀。（法新社）

日本首相高市早苗在今天的施政方針演說中，提到日本面臨戰後以來最嚴峻的安全環境，她直接點名「中國」在東海與南海加強以武力或威嚇手段試圖片面改變現狀，同時也在日本周邊擴大並活躍其軍事活動。措辭要比去年10月上任後的首次國會演說更為強硬。

高市去年10月上任首相後在國會發表「所信表明演說」，當時她提到，在日本周邊，作為鄰國的中國、北韓與俄羅斯，其軍事動向等已成為「嚴重關切」。這次她在施政方針演說中，更進一步於「戰後最嚴峻安全環境」列舉了中國片面改變現狀的企圖。

對於俄羅斯對烏克蘭的侵略，高市提到北韓向俄羅斯派遣士兵，還點名中國正加強與俄羅斯的軍事合作。

對於日中關係，高市表示，全面推動戰略互惠關係，建立建設性且穩定的關係，是高市內閣的一貫方針。作為重要鄰國，正因存在多項懸案與課題，將持續溝通，從國益出發冷靜且適切應對。這部分的談話與去年相差無幾。

不過這次的演說中，高市特別強調已故前首相安倍晉三提出的「自由且開放的印太」（FOIP）構想。她表示，今年是安倍提出「FOIP」10週年。面對地緣政治競爭加劇，以及AI與數位等技術創新的加速與其霸權競爭，各國強化自主性與韌性的必要性日益提高。日本將在強化資料基礎與重要物資供應鏈韌性、官民一體創造經濟成長機會、透過政府安全保障能力強化支援（OSA）與政府開發援助（ODA）規模擴大，促進區域和平與穩定合作等方面，戰略性推進FOIP。「讓印太更加強大與繁榮」。

對於CPTPP，我們將從戰略角度，在維持高標準的同時，推動締約國擴大與協定修訂，並探索與東協（ASEAN）及歐盟（EU）進一步合作的可能性。

高市還提到可能於下月訪問美國，進一步鞏固與川普總統的信任關係。她強調，日美同盟是日本外交與安全保障政策的基軸。將在安全保障、經濟與文化等各領域加強日美關係，同時就東亞等地區議題展開合作。

同時，以日美同盟為基軸，將與共享自由、民主、人權與法治等基本價值與原則的國家攜手，深化日美韓、日美菲、日美澳、日美澳印等多邊安全合作，並與東協與歐洲各國共同因應全球課題。

