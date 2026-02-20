歐美摩擦加劇逢中方利誘 智庫示警：歐洲若向中靠攏恐付慘痛代價

多位歐洲國家領袖相繼訪問中國，尋求維持或進一步強化與北京的政經合作，以達到某種程度的戰略平衡。圖為法國總統馬克宏（右）去年12月訪問中國，與中國國家主席習近平（左）會晤。（法新社檔案照）

在美國和歐洲摩擦日益加劇的背景下，歐洲內部開始有人主張，應加強與中國的雙邊關係，藉此在美中之間取得戰略平衡。然而，歐洲權威智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）分析師君特（Jacob Gunter）嚴厲警告，歐洲政治領袖必須果斷對中國採取行動，甚至準備做出財務與地緣政治上的犧牲，向北京靠攏只會讓未來承受更大的痛苦，與更致命的依賴。

君特直言，無論未來的美國政府是以友善的盟友姿態合作，還是採取霸凌式的單邊主義行事，中國對歐洲實質存在的系統性威脅與問題，都不會因此憑空消失。歐洲領導層必須認清現實，與其被動應對美國，更應該主動思考，如何應對中國當前在經貿與戰略上的種種擴張行為，以確保歐洲自身的核心與關鍵利益不受侵犯。

近年來，由於貿易關稅爭端以及全球地緣政治的複雜化，華府與布魯塞爾之間的互動變得愈發微妙，尤其是在美國總統川普重返白宮後，其政策走向使得歐洲對於跨大西洋關係的穩定性感到擔憂。

多位歐洲國家領袖近期相繼訪問中國，被外界廣泛解讀為試圖在美國的壓力之外，尋求維持或進一步強化與北京的政經合作，以達到某種程度的戰略平衡。

但君特在專文中特別點出，歐洲目前在面對中國時，正處於至少兩個極度迫切的危機之中，若不盡快處理，將動搖歐洲的經濟根本。

首先是關鍵原物料與稀土壟斷。北京目前幾乎壟斷全球稀土供應鏈，這項絕對優勢直接威脅到歐洲在半導體晶片、高階電子產品，以及綠能轉型關鍵零組件的生產能力。

其次，中國在政府大量補貼下產生嚴重的製造業產能過剩，特別是在電動車（EV）等新興領域。這些廉價產品大量傾銷至歐洲市場，已對歐洲本土的工業基礎與汽車企業生存造成嚴重威脅。

面對上述危機，君特嚴厲批評歐盟及主要成員國當前的應對策略。他指出，歐盟雖然高喊「去風險化」（De-risking）的戰略口號，但在實際執行上顯得毫無作為。面對北京逐步扼殺歐洲供應鏈的殘酷現實，部分歐洲國家非但沒有建立防線，反而逆向操作，邀請中國企業進入歐洲協助「重新工業化」。這種試圖依賴造成歐洲「去工業化」的元凶來解決自身問題的作法，無疑充滿矛盾且極具風險。

君特呼籲，歐洲的企業高層與政治人物必須深刻理解一個現實，也就是歐洲現在仍然保有選擇權，不是選擇在今天還能掌控條件的情況下，採取防禦與反制行動，否則就是等到明天，由北京來主導並制定遊戲規則，屆時歐洲將被迫接受更加痛苦且代價高昂的條件。

為了擺脫這種受制於人的困境，君特強調，歐洲亟需制定如同美國一般宏大且具前瞻性的國家戰略規劃，以確保稀土與其他關鍵原材料的供應鏈安全與自主性。

君特提出具體的反制建議，指出北京實際上也有許多經濟與戰略上的「痛點」，歐洲完全具備利用這些痛點來嚇阻中國的能力。儘管在世界貿易組織（WTO）的架構下，對特定商品實施出口管制，往往被歐洲各國視為不可觸碰的禁忌，但局勢已今非昔比。

君特強調，如果歐洲繼續固守成規，任由中國不斷侵蝕、破壞建立在規則之上的自由貿易體系，將無異於自取滅亡。歐盟必須勇敢站出來，明確指認中國這類違規者，並終結其「僅在符合自身利益時才躲在規則背後」的投機行為。

君特說，歐洲有絕對的立場與理由，向全世界宣告：「自由貿易是為自由貿易者設立的，而中國並非其中之一。」

