    國際

    川普「和平理事會」募得170億美元重建加薩 5國允派兵維和

    2026/02/20 08:13 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普19日在首屆「和平理事會」會議上宣布，已有9個成員國承諾提供共70億美元的加薩救援資金，另有5個國家同意派兵加入國際穩定部隊。若加計美國注資，總金額高達170億美元。（美聯社）

    美國總統川普19日在首屆「和平理事會」會議上宣布，已有9個成員國承諾提供共70億美元的加薩救援資金，另有5個國家同意派兵加入國際穩定部隊。若加計美國注資，總金額高達170億美元。（美聯社）

    美國總統川普19日在首屆「和平理事會」（Board of Peace）會議上宣布，已有9個成員國承諾提供共70億美元（約新台幣2212億元）的加薩救援資金，另有5個國家同意派兵加入「國際穩定部隊」（ISF），進駐這個飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦領土。若加上美國注資的100億美元，總金額將高達170億美元（約新台幣5370億元）。

    美聯社報導，印尼、摩洛哥、哈薩克、科索沃與阿爾巴尼亞已承諾派遣部隊，加入加薩穩定部隊；埃及與約旦則承諾協助訓練警察。部隊初期將部署於人口稠密的拉法（Rafah），這也是美國政府希望優先投入重建資源的重心。

    川普在感謝捐助國時表示，承諾提供資金的國家包括哈薩克、亞塞拜然、阿拉伯聯合大公國、摩洛哥、巴林、卡達、沙烏地阿拉伯、烏茲別克與科威特。

    儘管這筆認捐金額龐大，但相較於在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）的2年戰火後，重建加薩估計所需的700億美元，仍僅占一小部分。川普同時宣布，美國將為該委員會注資100億美元（約新台幣3160億元），但並未具體說明這筆資金的用途。

    新成立的國際穩定部隊指揮官傑佛斯（Jasper Jeffers）少將指出，計畫將為加薩部署1.2萬名警察與2萬名士兵，「透過這些初步行動，我們將協助帶來加薩未來繁榮與持久和平所必需的安全。」

    和平理事會最初是做為川普解決加薩走廊衝突「20點和平計畫」的一部分而成立。但自去年10月停火以來，川普對該理事會的願景已發生轉變，他希望賦予其更龐大的職權，不僅要完成促成以哈持久和平的艱鉅任務，還要協助解決全球各地的衝突。

    然而，加薩停火協議依然脆弱，川普擴張理事會職權的願景，也引發外界擔憂，認為他正試圖建立一個與聯合國抗衡的機構。川普則說，該理事會的成立有助於聯合國未來的運作，「總有一天我會離開，但聯合國會繼續存在。」「我認為它會變得更強大，而和平理事會將發揮監督聯合國的作用，確保其運作正常。」

    超過40個國家與歐盟派員出席19日的會議。德國、義大利、挪威、瑞士與英國等十幾個未加入理事會的國家，則僅以觀察員身分與會。

    多數國家派出高階官員出席，僅少數國家領袖親自與會，包括印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。梵蒂岡國務院長帕洛林（Pietro Parolin）本週稍早則向記者表示，在國際層面上，首先應該由聯合國來處理這些危機局勢。

    19日會議討論的主軸，聚焦於籌組國際穩定部隊以維持治安，並確保哈瑪斯解除武裝，這是以色列的關鍵要求，也是停火協議的基石。然而，哈瑪斯並未展現願意推動裁軍的誠意。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對此重申，在哈瑪斯解除武裝之前，加薩絕不會進行重建。

