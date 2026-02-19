安德魯66歲生日遭逮 英王查爾斯發聲表示將「全力配合調查」

英國國王查爾斯三世（右）表示對於其弟安德魯（左）的案件，將全力配合警方調查。（美聯社）

英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）今日驚傳因涉嫌「公職人員行為不當」，在住所遭警方逮捕。白金漢宮隨即發布英王查爾斯三世聲明，表達深切憂慮並承諾全力配合調查，而這起刑事案件，無疑為英國王室投下了最具破壞性的震撼彈。

根據《BBC》報導，英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）因涉嫌公職人員行為不當，今（19）日在英格蘭東部桑德林漢姆莊園（Sandringham Estate）內的住所遭到警方拘留並蒐證。

而在消息傳出後約過2小時，白金漢宮隨即發布英王查爾斯三世（King Charles III）的聲明，表示已得知安德魯涉及公職行為不檢的嫌疑，並對此感到十分憂慮。但查爾斯三世也強調，請相關部門務必依照法律程序處置，以適切方式對於此事進行全面、公正、恰當的調查，王室將全力支持並充分配合相關部門。

在調查期間，他也表示不會再針對此事發表更多評論。但同時，王室成員仍會繼續履行職責，為全民服務。

事實上，早在數日前白金漢宮發言人便曾對外表明，若警方針對相關指控聯繫王室，「隨時準備提供支援」，如今警方果斷採取行動，也證實了先前風雨欲來的預警。

這起事件，也讓安德魯成為英國王室史上首位因涉嫌刑事犯罪遭拘留的高階成員，儘管逮捕並不等同於定罪，但無疑為現任英王查爾斯三世即位以來，所面臨最嚴峻的家族醜聞與公關危機。

