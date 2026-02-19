為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    免費入住《“咆哮山莊”》凱西臥室？ 3組幸運兒能沉浸體驗電影場景

    2026/02/19 23:18 即時新聞／綜合報導
    訂房平台Airbnb開放3組名額免費入住「畫眉田莊」中凱瑟琳的婚後臥室。（圖擷取自@britculturejp社群平台「X」）

    訂房平台Airbnb開放3組名額免費入住「畫眉田莊」中凱瑟琳的婚後臥室。（圖擷取自@britculturejp社群平台「X」）

    2023年片商為宣傳真人版《Barbie芭比》，與Airbnb合作抽2個免費入住美國「馬里布芭比夢之屋」的機會；這次重新詮釋文學經典電影《“咆哮山莊”》，在英國西約克郡，也開放抽取3個名額，可以免費入住「畫眉田莊」中凱瑟琳的婚後臥室，沉浸體驗電影場景。

    綜合媒體報導，於14日情人節上映的《“咆哮山莊”》全球票房8300萬美金（約台幣26.03億元）高於原先預估數字。在情人節週末，全球對西約克郡的搜尋次數也比去年同期增長24%，顯示人們對勃朗特姊妹故鄉的興趣已超越國界。

    根據Airbnb的內部數據，英國Z世代對西約克郡情人節住宿的搜尋量年增67%，全球情人節住宿的搜尋量也增加59%。而今年冬季，英國遊客對與勃朗特三姊妹相關的霍沃斯村Airbnb住宿的搜尋量年增超過200%。

    這次過夜體驗將把《“咆哮山莊”》劇中場景與西約克郡的文化和歷史結合，具體內容包括：
    荒野騎行：探索激發勃朗特創作不朽故事的狂風肆虐的風景。
    約克郡下午茶：體驗該地區的傳統風味。
    「畫眉田莊」燭光晚餐：一場溫馨的燭光晚餐，旨在展現電影中對「畫眉田莊」的優雅和氛圍。
    欣賞Charlie XCX專輯《“咆哮山莊”》：享受您專屬的私人聆聽派對，聆聽為這部電影創作的錄音。
    在凱瑟琳的臥室裡度過一夜：沉浸式電影世界之旅。
    英式水煮蛋配吐司條：一道充滿趣味的菜餚，靈感源自經典的英式早餐和電影。
    參觀勃朗特故居：在勃朗特姊妹歷史悠久的故居探索她們的文學遺產。

    房間可由兩人入住，費用為免費，包含早餐、午餐和晚餐。但須自理前往住宿地點的交通費。住宿預訂將於2月20日星期五晚上8點開放申請。入住日期為2月27日（星期五）至3月4日（星期三）期間的多個日期，共提供3個預訂名額。

    圖
    圖 圖 圖
