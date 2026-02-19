美軍集結2003年以來中東最大空中兵力 劍指伊朗核武、飛彈

美軍已將最先進的F-22戰機調往中東，準備對伊朗展開可能的攻擊行動。（歐新社檔案照）

美國正向中東地區調遣大量戰鬥機與支援軍機，集結自2003年入侵伊拉克以來該地區最大規模的空中兵力。美國已準備好對伊朗採取行動，但總統川普尚未決定是否下令發動攻擊；一旦決定動武，目標是為了阻止伊朗已遭重創的核計畫、摧毀其飛彈部隊，抑或試圖推翻德黑蘭神權政權，目前也尚未定案。

華爾街日報18日報導，根據航班追蹤數據與美國官員說法，過去幾天內，美國持續將最先進的F-35與F-22戰機調往中東。搭載攻擊機與電戰機的全球最大航空母艦「福特號」也正在途中。負責協調大規模空戰的指揮管制機也即將抵達，而關鍵的防空系統已於近幾週部署至該地區。

美國官員指出，這些強大的火力將使美國有選擇權，能對伊朗發動持續數週之久的空中戰爭，而非僅限於今年6月針對伊朗3處核設施所進行的「午夜之鎚」（Midnight Hammer）單次打擊行動。

在此期間，川普已聽取多項軍事選項的簡報。美國與外國官員透露，這些選項旨在對伊朗政權及其區域代理人，造成最大程度的破壞，包括發動旨在擊斃多名伊朗政軍高層以推翻政府的行動，或是僅針對核設施與彈道飛彈基地進行有限度的空襲。這兩種方案都可能涉及長達1週的行動。高層政府官員表示，川普的國家安全團隊18日已在白宮戰情室開會討論伊朗局勢。

川普曾暗示，他傾向透過外交協議來解決問題。若美國能如願以償，該協議將要求伊朗徹底消除核計畫、解散區域代理人武裝勢力，並拆除彈道飛彈。然而，外界認為伊朗不太可能同意最後一點，因為伊朗缺乏強大的空軍，主要仰賴飛彈做為威嚇力量。川普曾向媒體表明，他最關心的是核武問題，希望伊朗停止提煉濃縮鈾。

值得注意的是，美國並不需要將所有可能用於打擊伊朗的武器，全部部署在中東。B-2匿蹤轟炸機長期以來一直在進行訓練，以便能直接從美國本土，或是從位於印度洋的美英狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）聯合基地起飛，執行中東任務。美國其他長程轟炸機同樣具備這類作戰能力。

憑藉先進的匿蹤技術與視距外精準武器，美軍對伊朗擁有壓倒性的軍事優勢，加上伊朗的防空系統去年甫遭以色列重創，雙方戰力更顯懸殊。

然而，若雙方爆發持久戰，伊朗手中仍握有反擊籌碼。其龐大的飛彈庫不僅能瞄準美國在該區域的軍事基地與盟國，伊朗軍方也可能試圖封鎖全球油輪航運命脈荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

鑑於戰局發展充滿不確定性，部分退役美軍將領認為，達成外交協議或許是比全面開戰更好的選擇。

曾參與1991年波斯灣戰爭「沙漠風暴」（Desert Storm）行動的退役美國空軍中將德普圖拉（David Deptula）指出，最理想的結果是，美軍大規模增兵足以成為一項明確指標，向外界展現川普在動用武力一事上絕非虛張聲勢。他期盼這股強大的軍事壓力，能迫使伊朗領導階層妥協，進而達成協議。

