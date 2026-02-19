川普稱對台軍售「正與習討論」惹議 美媒：恐動搖六項保證慣例

美國總統川普（左）聲稱正與中國國家主席習近平（右）討論對台軍售，引發外界質疑此舉恐動搖美方長期遵循的「六項保證」慣例，讓北京取得干預台灣防衛決策的機會。（路透資料照）

美國總統川普17日語出驚人地向記者表示，他正與中國國家主席習近平討論對台軍售議題。這句看似輕描淡寫的談話，卻可能踩到了美中台關係最敏感的紅線。《美聯社》分析指出，川普此舉若屬實，恐被外界解讀為動搖美國數十年來依循的「六項保證」外交原則，也引發台灣對美國安全承諾的疑慮。

針對習近平反對美國對台軍售的立場，川普在回應記者提問時直言：「我正在跟他（習近平）討論這件事。我們有過很好的對話，很快就會做出決定。」他還特別補充，自己與習近平的關係「非常好」。這番言論立即引發部分專家與政界人士的擔憂，質疑這是否意味著在川普計畫於4月訪中前夕，美國對台政策的決策模式可能出現轉向。

專家示警：恐違背「六項保證」精神

智庫國際危機組織（International Crisis Group）東北亞分析師楊晧暐（William Yang）警告，川普就軍售議題諮詢習近平，可能違背了雷根政府時期制定的「六項保證」（Six Assurances）。其中第二項明確指出，美國「未同意就對台軍售議題與中華人民共和國進行諮詢」。

楊晧暐指出，過去歷任美國總統多依循此原則，拒絕與北京討論軍售內容，藉此正當化對台支持；若川普打破此慣例，恐將立下「危險先例」，讓北京誤認自己有權對美國的對台軍售指手畫腳。

報導提到，儘管美國在法律上有義務提供台灣足夠的自衛能力，且川普政府去年12月才宣布一項價值超過110億美元的對台軍售案，但這次的發言仍引發台北政壇的焦慮。新加坡南洋理工大學國際關係副教授符祥文分析，川普的說法給人一種「中國對軍售數量有發言權」的印象，即使軍售最終獲准，這種看似將台灣安全議題當作談判籌碼的態度，對台灣而言也是極度不安的訊號。

隨著川普即將於4月展開本任期首次訪中行程，台灣議題預料將與貿易、科技戰並列為「川習會」的關鍵議題。楊晧暐分析，川普是否會在訪問期間將軍售議題端上談判桌，目前仍充滿不確定性，而這種模糊空間正符合北京戰略期待，因為它能有效放大台灣內部對美國「棄台論」的懷疑與焦慮。

