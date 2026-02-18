挑戰川普無敵艦隊！ 俄伊宣布2/19阿曼灣、印度洋軍演

圖為2023年3月中國、俄羅斯與伊朗三國在阿拉伯海舉行聯合演習檔案照。（美聯社資料照）

美伊在日內瓦的談判進入關鍵階段，但軍事較量卻再度升級。伊朗與俄羅斯宣布將於週四（19日）在阿曼灣（Sea of Oman）與印度洋北部舉行聯合海軍演習，此舉被視為對美國總統川普部署在區域內、被其稱為「無敵艦隊」（armada）的直接戰略反制。

俄伊聯手亮劍 鎖定戰略水道與印度洋

《法新社》引述伊朗媒體報導，演習發言人、海軍少將馬格蘇德洛（Hassan Maghsoudloo）證實，伊斯蘭共和國與俄羅斯的聯合演習，旨在加強海上安全並深化兩國海軍關係。演習區域不僅涵蓋阿曼灣，更延伸至北印度洋，這是美軍航艦打擊群進入波斯灣的必經之地。

在此之前，伊朗革命衛隊（IRGC）週一已先在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）展開自主軍演。值得注意的是，伊朗週二以「安全原因」為由，一度宣布部分封鎖該海峽數小時，對全球原油與液化天然氣的生命線釋出警訊，強烈試探美軍部署的底線。

這場聯合軍演的時機極具挑釁性。儘管伊朗外交部在週二，由阿曼斡旋的第二輪日內瓦談判後，表現出樂觀態度，但軍事動作並未停歇。分析指出，這是典型的「以武促談」策略。自2025年6月以色列突襲伊朗核設施，引發為期12天的戰爭後，美伊關係始終處於戰爭邊緣。

前美軍已在該區域部署包含「福特號」（USS Gerald R. Ford）與「林肯號」（USS Abraham Lincoln）在內的兩支航艦打擊群。俄羅斯此時選擇與伊朗舉行聯合軍演，時機點緊鄰美伊在日內瓦的政治協商，使區域軍事動態受到各方密切關注。

作為全球20%原油流量的關鍵門戶，荷姆茲海峽因伊朗週二的自主軍演，一度出現局部封鎖。此次俄伊聯演進一步將範圍由阿曼灣推向北印度洋，作戰區域已從傳統的近海防禦範圍擴張至遠海水道，與區域內的美軍兵力配置形成直接對峙。

