極音速飛機要上天了！澳洲無人機挑戰超5倍音速 2月底首度在美國試飛

澳洲 Hypersonix 研發的「DART AE」實驗機配備先進極音速引擎，目標以超過5倍音速進行長時間巡航，預計2月底在美國首度試飛。（圖擷取自 Hypersonix Launch Systems 官網）

一架沒有飛行員、目標飛行速度超過5倍音速的極音速飛機，最快將在本月底首度升空。這項測試將驗證一種全新的動力模式：飛機能在高速飛行中直接「吸氣燃燒」獲得推力。這被視為極音速飛行從概念驗證走向實際飛行的重要一步。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，澳洲航太公司 Hypersonix Launch Systems 已確認，名為「DART AE」的極音速無人機首飛窗口已排定，最快將於2月底在美國維吉尼亞州的瓦勒普斯島（Wallops Island）發射場進行。這項代號為「食火雞（Cassowary Vex）」的任務，將搭載在「火箭實驗室」（Rocket Lab）的運載火箭上發射升空。

這款無人機的核心在於其搭載的「SPARTAN」超音速燃燒衝壓發動機。與傳統噴射引擎不同，這款極音速引擎完全採用 3D 列印製造，內部沒有任何轉動零件，而是利用飛機本身極高飛行速度產生的壓力，直接吸入空氣點燃氫燃料。這種設計能推動飛行器在極高空維持5倍音速（約時速6125公里）以上的長時間巡航，且燃燒過程僅產生水蒸汽，不排放二氧化碳。

Hypersonix 共同創辦人斯馬特博士（Michael Smart）表示，這次試飛最重要的目的是驗證發動機與材料在真實環境下的耐受度。極音速飛行產生的極端高溫與氣流複雜度，在地面環境中難以完全複製，實飛數據將成為研發下一代極音速平台的重要參考。

戰略定性：美澳技術合作層級提升

這項計畫獲得美國國防創新單位（DIU）與美國航太總署（NASA） 的支援，顯示澳洲的極音速研發正與美國的發射基礎設施深度結合。雖然目前仍處於技術驗證階段，並非正式武器部署，但其設計目標是能夠減少維護需求並重複使用。一旦驗證成功，未來將為盟友提供高頻率、低成本的極音速監控或防禦平台，進一步改變西太平洋地區的空中戰場規則。

