    首頁 > 國際

    南韓承認無人機侵入北韓 軍方疑有官員涉入

    2026/02/18 16:27 即時新聞／綜合報導
    南韓統一部長鄭東泳今。（歐新社）

    南韓統一部長鄭東泳今。（歐新社）

    南韓統一部長鄭東泳今（18日）證實，自總統李在明去年就職以來，共有三名南韓民眾四度操控無人機飛入北韓領空，嚴重損害兩韓關係。南韓政府對此正式向平壤表示遺憾，並透露軍方與情報機構疑似有官員涉入，由警調單位調查中，試圖平息北韓方面接連發出的武力警告。

    據《路透》報導，鄭東泳引述調查報告指出，這三名平民於2025年9月至今年1月間，多次從邊境城鎮坡州起飛無人機。其中兩架無人機墜毀於北韓境內，與平壤先前的指控吻合；另外兩架則在飛越北韓開城市後返回南韓。南韓當局正以涉嫌違反《航空安全法》及《刑法》中「利敵罪」的罪名偵辦該三人，同時也對國軍情報指揮部及國家情報院的部分涉案官員展開調查。

    北韓領袖金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正先前曾對此強烈反彈，敦促首爾當局徹查，並警告挑釁行為可能導致「慘痛後果」。鄭東泳今日對此強調，政府對無人機入侵事件極為重視，將修法加重罰則，未來未經許可向北韓發射無人機者，最高可處1年有期徒刑或1000萬韓元（約22萬台幣）罰鍰。

    此外，鄭東泳也對前總統尹錫悅任內，派遣18架無人機入侵北韓「敏感區域」的行為表達強烈譴責。尹錫悅因涉嫌資敵罪於去年4月被罷免，目前已被起訴，檢方指控尹錫悅與軍方將領策劃祕密行動，意圖透過升高兩韓緊張局勢，來為其頒布戒嚴令尋求正當性。

    儘管尹錫悅全盤否認，但南韓政府已計畫在《南北韓關係發展法》中增設條款，嚴格禁止任何加劇半島緊張的挑釁行為。

