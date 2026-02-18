為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南極深海首見4米巨鯊 專家驚呼「深海坦克」

    2026/02/18 16:19 編譯陳成良／綜合報導
    研究團隊首度拍到長約3至4公尺的巨大睡鯊，打破「南極沒有大型鯊魚」的科學認知。（美聯社）

    研究團隊首度拍到長約3至4公尺的巨大睡鯊，打破「南極沒有大型鯊魚」的科學認知。（美聯社）

    科學界長期認為，南極極寒海域不存在大型鯊魚的慣例正式被打破。研究團隊在南極半島附近的深海，首度利用攝影機捕捉到體長約3到4公尺的巨大睡鯊（Sleeper shark），這是人類歷史上首次在南緯60度以南的南極海域，記錄到鯊魚蹤跡。

    《美聯社》報導，這項發現是由西澳洲大學（UWA）旗下的「明德魯深海研究中心」（Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre）達成。研究中心主任詹米森（Alan Jamieson）驚嘆，這頭鯊魚外型如桶子般笨重、動作緩慢卻極具力量，簡直就是「深海坦克」。過去學界普遍認為南極水溫過低，不適合這類大型掠食者生存，這次發現無疑是一大震撼。

    影像記錄於 2025年1月，地點位於南謝德蘭群島（South Shetland Islands）附近的 490公尺深海，當時水溫僅有攝氏1.27度。畫面中，這頭巨大睡鯊在燈光照射下，顯得相當警覺，緩慢游過荒涼的海床。

    隱藏暖水層 躲過人類百年搜查

    為何這類「巨獸」能長期躲過人類視線？詹米森解釋，這頭鯊魚棲息在500公尺深處，因為該處屬於南極海域垂直分層中最溫暖的一層。保育生物學家凱恩（Peter Kyne）推測，睡鯊可能早已長期棲息在南極深海，只是過去未曾在該深度進行觀測。

    目前南極深海攝影機僅能在南半球夏季運作，詹米森直言，在一年中剩下的75%時間裡，根本無人觀察這片海域，這類未知生物可能遠比想像中多，這場意外驚喜，正重新定義人類對南極生態系的認知。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播