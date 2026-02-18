南極深海首見4米巨鯊 專家驚呼「深海坦克」

研究團隊首度拍到長約3至4公尺的巨大睡鯊，打破「南極沒有大型鯊魚」的科學認知。（美聯社）

科學界長期認為，南極極寒海域不存在大型鯊魚的慣例正式被打破。研究團隊在南極半島附近的深海，首度利用攝影機捕捉到體長約3到4公尺的巨大睡鯊（Sleeper shark），這是人類歷史上首次在南緯60度以南的南極海域，記錄到鯊魚蹤跡。

《美聯社》報導，這項發現是由西澳洲大學（UWA）旗下的「明德魯深海研究中心」（Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre）達成。研究中心主任詹米森（Alan Jamieson）驚嘆，這頭鯊魚外型如桶子般笨重、動作緩慢卻極具力量，簡直就是「深海坦克」。過去學界普遍認為南極水溫過低，不適合這類大型掠食者生存，這次發現無疑是一大震撼。

影像記錄於 2025年1月，地點位於南謝德蘭群島（South Shetland Islands）附近的 490公尺深海，當時水溫僅有攝氏1.27度。畫面中，這頭巨大睡鯊在燈光照射下，顯得相當警覺，緩慢游過荒涼的海床。

隱藏暖水層 躲過人類百年搜查

為何這類「巨獸」能長期躲過人類視線？詹米森解釋，這頭鯊魚棲息在500公尺深處，因為該處屬於南極海域垂直分層中最溫暖的一層。保育生物學家凱恩（Peter Kyne）推測，睡鯊可能早已長期棲息在南極深海，只是過去未曾在該深度進行觀測。

目前南極深海攝影機僅能在南半球夏季運作，詹米森直言，在一年中剩下的75%時間裡，根本無人觀察這片海域，這類未知生物可能遠比想像中多，這場意外驚喜，正重新定義人類對南極生態系的認知。

