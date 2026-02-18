宣傳喊「統一勢不可擋」 中國統戰片《澎湖海戰》悄撤春節檔原因曝

原定搶攻春節檔的中共統戰歷史片《澎湖海戰》，去年才高調喊出「統一台灣，勢不可擋」，卻傳出悄悄撤檔。（翻攝自微博）

原定搶攻春節檔的中國統戰歷史片《澎湖海戰》，去年才高調喊出「統一台灣，勢不可擋」，如今卻傳出悄悄撤檔，上映時間成謎。對此，X帳號「李老師不是你老師」直言，「愛國電影也有風險」，並指背後與中共對台敘事調整有關。

電影《澎湖海戰》以1683年清朝康熙皇帝命水師名將施琅攻台的歷史事件為主軸，找來中國當紅男星易烊千璽飾演年輕康熙。片方去年10月25日光復節當天釋出預告與卡司陣容，片尾更打出「統一台灣，勢不可擋」字樣，宣傳片中還穿插大量共軍對台軍演畫面，政治色彩濃厚。

不過，近期卻傳出該片已悄然退出春節檔名單。X帳號「李老師不是你老師」發文指出，「愛國電影也有風險」，直指隨著中共修改對台工作敘事，原本可能「賺得盆滿缽滿」的電影，已退出春節檔。

根據李老師轉述，今年2月9日至10日北京召開2026年對台工作會議，政治局常委王滬寧的講話內容出現明顯調整。相較去年強調「塑造祖國必然統一大勢」，此次改為「維護台海和平穩定」，並新增「堅定不移推動兩岸關係和平發展」、「完善惠及台胞台企政策措施」、「暢通和便利兩岸人員交往」等表述。

有網友分析，中共刪除最強硬措辭、改以「和平穩定」為主軸，顯示在經濟與國際局勢考量下，對台姿態出現調整。在此背景下，主打強烈統一敘事的《澎湖海戰》選擇撤檔，或許並非巧合。

