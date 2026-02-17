公主徹夜難眠！艾普斯坦檔案再掀波瀾 英國兩公主曾隨母密會性罪犯

現年37歲的英國碧翠絲公主（右）與35歲的尤吉尼公主（左），也因父母的行為被迫捲入艾普斯坦醜聞的漩渦。（路透資料照）

隨著美國司法部近期公布最新一批「艾普斯坦檔案」（Epstein files），英國國王查爾斯三世胞弟、前安德魯王子（Prince Andrew）及其前妻、約克公爵夫人莎拉‧佛格森（Sarah Ferguson），與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的深厚交情再度浮上檯面。

然而，這次風暴的受害者擴及下一代，現年37歲的碧翠絲公主（Princess Beatrice）與35歲的尤吉尼公主（Princess Eugenie），也因父母的行為被迫捲入輿論漩渦，甚至連極度私密的個人生活細節都被母親在郵件中向艾普斯坦曝光，令這對姊妹感到「極度痛苦」。

美國有線電視新聞網（CNN）16日報導，佛格森的發言人去年曾聲稱，她在得知艾普斯坦的性犯罪指控後，便立即切斷與他的聯繫。然而，美國司法部公布的文件，狠狠打臉這項說法。

檔案顯示，佛格森不僅持續與艾普斯坦保持聯繫，更在2009年7月，即艾普斯坦因誘拐未成年少女賣淫服刑13個月剛獲釋後的第5天，帶著當時年僅20歲與19歲的兩位公主，飛往邁阿密與其共進午餐。

曝光的電子郵件紀錄顯示，艾普斯坦甚至支付3人達1萬4080美元（約新台幣44.1萬元）的機票費用。在午餐會後，佛格森發信感謝艾普斯坦，甚至寫道：「感謝你在我女兒面前對我的讚美，謝謝你成為我一直夢寐以求的兄弟（brother）。」

據報導，最令外界震驚且讓兩位公主尷尬的是佛格森在郵件中的口無遮攔。在2010年的一封郵件中，佛格森在回應艾普斯坦關於尤吉尼公主行程的詢問時，竟使用極為粗俗的字眼描述女兒的私生活，稱尤吉尼剛度過一個「嘿咻的週末」（shagging weekend）。

這類露骨的對話與持續聯繫，直到2011年都未中斷。安德魯甚至在2011年與2012年轉寄包括公主照片的耶誕賀卡給艾普斯坦，這也直接戳破了安德魯此前聲稱2010年後便未再與艾普斯坦聯繫的謊言。

英國「鏡報」王室編輯麥爾斯（Russell Myers）指出，看到自己的名字被父母如此隨意地向一名已被定罪的性罪犯吐露，對兩位公主來說是「極度令人痛苦的」。輿論普遍對這對姊妹抱持同情，認為她們被父母「武器化」，捲入她們根本不該涉足的黑暗世界。

儘管如此，外界也質疑當時已成年的公主們，對此事的知情程度。在醜聞爆發後，兩位公主都相當低調，均未對外發聲。據悉，王儲威廉王子（Prince William）對兩位堂妹深表同情，認為她們不應因父母的過錯而名譽受損。

