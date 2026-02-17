為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    初一龍山寺參香 賴清德籲朝野開議後速審國防預算、總預算

    2026/02/17 08:45 記者林哲遠／台北報導
    總統賴清德今日率領民進黨秘書長徐國勇、黨籍立委吳沛憶、議員洪琬臻等人前往艋舺龍山寺參香、發放福袋。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德今日率領民進黨秘書長徐國勇、黨籍立委吳沛憶、議員洪琬臻等人前往艋舺龍山寺參香、發放福袋。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德今日率領民進黨秘書長徐國勇、黨籍立委吳沛憶、議員洪琬臻等人前往艋舺龍山寺參香、發放福袋。賴總統除了向民眾拜年外，也特別向朝野喊話，在立法院開議後，趕緊通過國防預算、國家總預算。

    賴清德發表談話時首先向民眾拜年，他全程以台語發言，表示自己很開心再次來到龍山寺參拜，為台灣祈福，同時向國人拜年，他祈求觀音佛祖大展神通、聞聲救苦，保庇台灣國泰民安、風調雨順；祈求觀音佛祖保庇台北市、全台灣四時無災、八節有慶，善男信女闔家平安；三求所有善男信女新的一年，馬年走大運馬上發財。

    「今年工作最主要就是運用過去一年各行各業的認真打拼、全國人民努力的經濟成果，繼續拚經濟！」賴清德說，台灣去年經濟成長率非常好，股票表現也非常好，我們一定要把握這基礎繼續發揮下去。

    賴清德強調，經濟好，就要通過國家總預算，讓經濟更有力量進步、讓政府更有力量把人民照顧好；國防預算也一定要通過，因為國家賺再多錢，若沒有國防保護國家安全，這樣的話賺這個錢就算不夠安全，所以希望朝野為國家、人民設想，立法院開議後，趕緊通過國防預算、國家總預算。

    總統賴清德今日率領民進黨秘書長徐國勇、黨籍立委吳沛憶、議員洪琬臻等人前往艋舺龍山寺參香、發放福袋。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德今日率領民進黨秘書長徐國勇、黨籍立委吳沛憶、議員洪琬臻等人前往艋舺龍山寺參香、發放福袋。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播