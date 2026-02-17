初一龍山寺參香 賴清德籲朝野開議後速審國防預算、總預算

總統賴清德今日率領民進黨秘書長徐國勇、黨籍立委吳沛憶、議員洪琬臻等人前往艋舺龍山寺參香、發放福袋。（記者王藝菘攝）

總統賴清德今日率領民進黨秘書長徐國勇、黨籍立委吳沛憶、議員洪琬臻等人前往艋舺龍山寺參香、發放福袋。賴總統除了向民眾拜年外，也特別向朝野喊話，在立法院開議後，趕緊通過國防預算、國家總預算。

賴清德發表談話時首先向民眾拜年，他全程以台語發言，表示自己很開心再次來到龍山寺參拜，為台灣祈福，同時向國人拜年，他祈求觀音佛祖大展神通、聞聲救苦，保庇台灣國泰民安、風調雨順；祈求觀音佛祖保庇台北市、全台灣四時無災、八節有慶，善男信女闔家平安；三求所有善男信女新的一年，馬年走大運馬上發財。

「今年工作最主要就是運用過去一年各行各業的認真打拼、全國人民努力的經濟成果，繼續拚經濟！」賴清德說，台灣去年經濟成長率非常好，股票表現也非常好，我們一定要把握這基礎繼續發揮下去。

賴清德強調，經濟好，就要通過國家總預算，讓經濟更有力量進步、讓政府更有力量把人民照顧好；國防預算也一定要通過，因為國家賺再多錢，若沒有國防保護國家安全，這樣的話賺這個錢就算不夠安全，所以希望朝野為國家、人民設想，立法院開議後，趕緊通過國防預算、國家總預算。

