湧蓮寺國運籤抽中下下籤 朝野不宜內鬥、推動政策須審慎

湧蓮寺主委陳宏昌展示國運籤。（記者羅國嘉攝）

新北市蘆洲區湧蓮寺除夕（16日）抽出俗稱「公籤」的國運籤，士、農、工、商分別抽到「下下」、「大吉」、「上上」、「下下」籤。

湧蓮寺主委陳宏昌深夜約11點15分率全體工作人員舉行新春團拜，隨後敞開廟門插頭香，寺方擲筊後，再由陳宏昌一一抽出代表士、農、工、商的國運籤。

請繼續往下閱讀...

士籤代表政治、國運，抽到第60首下下籤，籤詩為「枹薪救火火增烟，燒却三千及大千，若問營謀併出入，不如收拾莫憂煎」。

農籤抽中第50首大吉籤，籤詩為「五湖四海盡行船，高掛風帆把舵堅，幸得順風隨所至，滿船寶貝稱心田」。

工籤抽中第73首上上籤，籤詩為「春雷震起蟄中蟲，脫却塵凡出舊墉，忽遇風雲交際處，自然變化得成龍」。

商籤抽中第37首下下籤，籤詩為「欲問身安運泰時，風中燈燭不相宜，爭如收拾深堂坐，庶免光搖靜處期」。

楊蓮福老師解說，今年湧蓮寺國運籤中，國運部分抽中第60首下下籤，典故為三國時期東吳陸遜用兵失利，象徵年輕氣盛、躁進決策恐造成損失。若以當前局勢來看，意指朝野不宜內鬥，執政者推動政策應審慎評估、穩健前行，無論內政、政黨互動或兩岸關係都須謹慎，避免衝動行事；但若能在守成中尋求突破與創新，仍有機會轉為正向發展。

楊蓮福指出，農籤為第50首大吉籤，以鄭和下西洋為典故，象徵國力展現、物產流通，代表農業有望五穀豐收、收成穩定；工業籤為第73首上上籤，以蕭何月下追韓信為象徵，代表產業具發展契機，尤其在AI等科技產業領域有望出現重要突破；至於商業第37首下下籤，此籤也俗稱平平籤，但仍要提醒投資理財與市場操作須靜觀其變，全年走勢可能前期震盪、中期起伏，但若耐心觀察，至年底仍可能出現成果。

楊蓮福認為，今年為馬年，屬火旺之象，整體運勢雖具發展動能，但行事更須謹慎，包含國運也就是政治方面要謹慎，可能的戰爭不一定是台海，可能在於烏俄、伊朗，甚至古巴都有，美國都可能會幫助動兵，建議農業與工業可積極布局發展，股市投資則須居高思危，短期不宜躁進，宜以觀察整體趨勢為主。

新北市蘆洲區湧蓮寺除夕抽出俗稱「公籤」的國運籤，士、農、工、商分別抽到「下下」、「吉大」、「上上」、「下下」籤。（記者羅國嘉攝）

湧蓮寺主委陳宏昌一一抽出士、農、工、商的國運籤。（記者羅國嘉攝）

湧蓮寺主委陳宏昌（中）深夜約11點15分率全體工作人員舉行新春團拜。（記者羅國嘉攝）

新北市蘆洲區湧蓮寺除夕抽出俗稱「公籤」的國運籤，士、農、工、商分別抽到「下下」、「吉大」、「上上」、「下下」籤。（記者羅國嘉攝）

湧蓮寺主委陳宏昌（中）深夜約11點15分率全體工作人員舉行新春團拜。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法