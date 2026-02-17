保安宮國運籤出爐！歲君籤示警「先做準備」 商業農漁運勢看旺

除夕夜的保安宮香火鼎盛。（記者何玉華攝）

16日除夕夜，台北市大龍峒保安宮抽出國運籤，預測馬年整體運勢、商業、農牧和漁業，保安宮志工作家林恕全（筆名唐墨）解籤表示，4首籤詩都有貴人相助，雖然代表國運整體運勢的「歲君」籤，似乎有些晦暗不明，但搭配後面3首都是好的籤詩來看，「歲君」籤意味未來一年的運勢，就是做任何事前都要事先做好準備。

保安宮在今晚11點敲響108響平安祈福鐘，夜間香火鼎盛，廟方舉辦誦經法會後，向保生大帝擲筊抽出歲君、生理、五谷及海冬共4支籤。

象徵國運整體運勢的「歲君」籤是第44首，籤詩「夜行燈火中途滅，寂寂人間暗自傷，敲門入室喚他醒，起來無火也難當」；林恕全表示，要注意的是夜行燈火中途滅，敲門借火，雖有貴人，但出來的人也沒有火。聽起來好像晦暗不明，其實要說的是，出門之前要做好準備，知道要走暗路，要準備好燈火，否則走到半路沒火，火又點不起來，黑暗中就會比較迷茫。未來一年的運勢就是做任何事，都要事先準備好。

林恕全說，後面三首籤詩都是很好的運勢。代表商業的「生理」籤是第18首，籤詩「匆匆匹馬掛金鞍，金鐙纔敲去不難，大道坦平君速進，貴人迎接樂團圓」；林恕全表示，生意人「匆匆匹馬掛金鞍」、「大道坦平」，前首「歲君」籤雖說是暗路，到這邊又大道坦平，是因為有貴人相迎，做生意的人有準備好，就不怕暗路燈會滅掉，不會有險阻困難。

代表農牧的「五谷」籤是第27首，籤詩「一文欲換兩千文，誰道斯言是妄云，富貴榮華天與汝，歸期喜鵲噪紛紛」；林恕全表示，「一文欲換兩千文」怎麼可能，但籤詩是說有可能的，因為「富貴榮華天與汝」，有可能農牧業明年有機會一本萬利，小小的成本換到很多利潤的機會。

最後一支「海冬」籤象徵漁業是第24首，籤詩「幸有仁人得盡扶，進身何必苦躊躇，欲求名利接如意，財帛自然應不虛」；林恕全表示，這也是好籤，「幸有仁人得盡扶」，「財帛自然應不虛」，做好準備，就能財源滾滾。

保安宮抽出國運籤，歲君籤示警，凡事要先做好準備，另3籤都是有貴人相助的好籤。（記者何玉華攝）

