    西螺福興宮大年初一開廟門搶頭香 廖博彥睽違13年再奪冠

    2026/02/17 01:12 記者鄭旭凱／雲林報導
    廖博彥（最前面一位）時隔13年再次成為西螺福興宮頭香狀元。（記者李文德攝）

    今天是大年初一，雲林西螺福興宮零時舉辦「開廟門搶頭香」，由廖博彥睽違13年再度奪魁獲得「頭香狀元」，福興宮董事長楊文鐘送上9999元開運紅包及匾額祝賀。廟方更發送限量9999個美金1元開運紅包，吸引逾10萬信眾到此沾沾喜氣。

    福興宮大年初一零時開廟門搶頭香，最終由二崙鄉25歲的廖博彥獲得「頭香狀元」，13年前廖博彥就讀小學六年級時就曾經搶得福興宮頭香，被稱為「頭香弟」，去年二度挑戰，卻差0.1秒，與頭香狀元擦身而過，今年捲土重來，第三度挑戰，前一天晚上9點多就來排隊，果然如願。

    從事影視幕後工作的廖博彥說，搶頭香沒有秘訣，「跑就對了」，希望家人健康平安，也希望接下來能接案滿滿。

    楊文鐘除了贈送給「頭香狀元」匾額外，更有獎金9999元，還有太平媽Q版瓷器存錢筒，及「太平有象」系列三項文創商品。楊文鐘表示，期望廖博彥身體健康、心想事成，也歡迎全國民眾走春到福興宮參拜。

    開廟門後廟方安排贈送限量9999個美金1元開運紅包，數以萬計的信眾們擠爆廟埕前，搶先拿到紅包沾沾喜氣。民眾表示，祈求新一年能夠順遂平安。雲林縣長張麗善表示，心誠則靈，祝福所有民眾都可以事事順利，心想事成。

    福興宮董事長楊文鐘（右）贈送「頭香狀元」匾額給廖博彥。（記者李文德攝）

