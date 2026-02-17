彰化南瑤宮抽四季籤 「年冬、生意」雙大吉 經濟復甦生機盎然

圖為南瑤宮馬年初一抽出的四季籤。（南瑤宮提供）

彰化南瑤宮今天大年初一子時舉行年度四季籤擲筊儀式，由南瑤宮管理人暨彰化市長林世賢偕同地方仕紳共同見證下，抽出代表全年運勢的四支籤詩，其中「年冬籤」是代表整體年度運勢，籤文「東風得解凍，先占洛陽春，玉骨冰肌潤，清風隔隴聞。」代表寒冬過去、困境即將解除，時機開始轉好。

這是一首充滿吉祥與希望的「大吉籤」。冬去春來，否極泰來。原本的困境、僵局、冰凍狀態即將解開，時機轉好，你會比別人更早感受到春天的到來，好事會慢慢傳來，事情會變得順利、滋潤、有光彩。

林世賢市長表示：「今年的四季籤呈現『商農皆旺、人需守靜』的格局」。生意籤與年冬籤雙雙開出吉兆，預示丙午年將是經濟全面復甦、生機盎然的一年，尤其是商業活動將有如神助。

除了抽出年冬籤外，還抽人民籤、生意籤、六畜籤。

生意籤為「大吉籤」，籤文「草木枯還發，全憑造化功，莫愁去路遠，籍得一帆風」，意為枯木逢春、否極泰來、順風順水。目前或許處於低潮，但這只是暫時的，一切全靠天時、地利、人和，最終會有順風助力，讓你順利抵達。

人民、六畜籤抽中小凶

人民籤為「小凶籤」，籤文「明珠失手中，美玉被塵蒙，卞和應難得，行人信未通」，籤意為，目前運勢低迷，事情處於停滯、失落，好東西沒人看見、努力可能白費、重要訊息或機會遲不到位，時運未到，強求無益。此籤跟去年的「六畜籤」相同，結果國內出現非洲豬瘟，但最後「逢凶化吉」。

六畜籤為「小凶籤」，籤文「作事未和同，焦心枉費工，魚游深潭曲，下網也成空」，籤意為，目前無論做什麼事，都因為人與人不和、時機不對、環境不佳，導致再怎麼焦急努力也得不到成果，就像魚躲在深潭彎曲處，怎麼撒網都抓不到。

彰化市長林世賢偕同地方仕紳共同見證下，依循古法抽出代表全年運勢的四支籤詩。（南瑤宮提供）

