大甲鎮瀾宮除夕搶頭香！大雅包辦前2名 金媽祖+錢母全帶走

雷先生從廟側門起跑，一馬當先，迅速搶得頭香，率先舉手為證。（記者蔡淑媛攝）

台中市大甲鎮瀾宮今年舉行搶頭香活動，16日晚間11時廟門一開信眾即蜂擁而入，眾人往前奮力插香，競爭相當激烈，現場香爐也捲起一陣香灰瀰漫，由來自大雅的32歲雷先生一馬當先，迅速搶到頭香，獲得1萬8000元的金媽祖，他的朋友張先生也奪得亞軍，鎮瀾宮董事長顏清標則說，今年搶到頭香前2人都是大雅人，「漢草」都很好，第3名是大甲人，能搶到真得很不簡單。

大甲鎮瀾宮今年搶頭香活動，前3位民眾可抱回大、中、小金媽祖（市值分別約為1萬8000元、8000元與4800元），並加碼前3名還能獲得「2026限定馬上有錢錢母」，今年除夕夜子時，眾人倒數後大喊開廟門，由董事長顏清標及副董事長鄭銘坤、台中市副議長顏莉敏等人開廟門迎接信眾入廟搶頭香，眾人一擁而上，最後雷先生搶得頭香。

來自台中大雅的雷先生第二次參加搶頭香，在機車行工作的他，前年第一次搶得第3名，今年朋友邀約一起來，沒想到真的搶到頭香，他說9點多就來準備，先跟媽祖祈求事業順利、平安，並且規畫路線，看到側門人少就跟上次一樣在側門站位準備，一聲令下就往前衝，以迅雷不及掩耳的速度，搶到頭香。

第二名的18歲張先生則在家中防水工程工作，與朋友雷先生一同參加搶頭香活動，都是同側門起跑，他笑說，一開廟門就閉眼跟著人群奮力往前衝，香灰瀰漫，搶到第2名，非常開心。

顏清標表示，今年搶到頭香得主一定能好運、平安，媽祖賜福，媽祖庇佑大家馬年賺大錢、馬上成功。今年是選舉年，鎮瀾宮搶頭香活動，在地議員李文傑、楊啟邦，以及台中市警察局長吳敬田、大甲分局長蔡期望也到場一起開廟門。

雷先生前年搶頭香獲得第3名，今年一馬當先，迅速搶得頭香，獲得1萬8000元的金媽祖。（記者蔡淑媛攝）

大甲鎮瀾宮搶頭香活動，由雷先生搶得頭香（右4），他的朋友張先生（右2）人為第二名，左1為第3名。（記者蔡淑媛攝）

大甲鎮瀾宮搶頭香盛況，眾人搶頭香踴躍。（記者蔡淑媛攝）

大甲鎮瀾宮今年搶頭香活動，前3位民眾可抱回大、中、小金媽祖（市值分別約為1萬8000元、8000元與4800元），並加碼前3名還能獲得「2026限定馬上有錢錢母」。（記者蔡淑媛攝）

大甲鎮瀾宮搶頭香熱烈，信眾隨後參拜發爐。（記者蔡淑媛攝）

