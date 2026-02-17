出席法鼓山除夕撞鐘 鄭麗文「持紅繩劇烈抖動」畫面網熱議

鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「抖動」，相關影片掀起網友熱議。（圖擷取自法鼓山YT）

法鼓山16日晚間舉行撞鐘活動祈福儀式，晚間9點30分舉行除夕撞鐘祈福，由總統賴清德與方丈和尚果暉法師、副住持果醒法師、果品法師共同敲擊前3響。後續國民黨主席鄭麗文於深夜也出席儀式，敲擊最後3響，不過鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「抖動」，相關影片掀起網友熱議。

鄭麗文與方丈和尚果暉法師、環境部長彭啓明、考試委員鄧家基等人共同敲擊最後3響。然而鄭麗文在等待敲鐘時，手中紅繩突然震動，鄭麗文則是緊抓著紅繩、不讓紅繩脫手，隨後撥頭髮、不斷換手交握紅繩。在鐘聲敲下第108響之後，鐘聲餘音環繞，突然間鄭麗文手中紅繩又再度震動，讓旁邊的鄧家基嚇了一跳。

鄭麗文的「紅繩抖動」也在社群媒體上掀起一波討論，許多網友在Threads相關貼文底下討論：「她前面就有一點點抖，108下敲完抖到嚇到隔壁的鄧家基，然後後面也還在微微抖，所以她才一直撥頭髮要來掩飾。」、「各位仔細看鄭麗文手上的紅繩，不是她抖，是那條紅繩先抖耶。」、「繩子抖超怪......」、「是繩子動了，所以鄭才嚇一跳。」、「真的應驗了『人在做，天在看』這句話。」、「我盯著畫面重複看了很久。那條繩子是桌子那邊抖動。不是手抖動導致繩子抖動。」

紅繩首度抖動

紅繩二度抖動

