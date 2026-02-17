初一北東濕冷、中南部好天氣 初三各地回溫

今日北部及宜花地區高溫約17至22度，感受較為濕涼，中部及台東24至25度，南部26至28度，感受溫暖舒適。（資料照）

中央氣象署指出，今日初一（17日）受到東北季風的影響，迎風面的桃園以北及宜蘭、花蓮整日雲量偏多，不定時有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春半島及晚間中部山區也有零星降雨，民眾外出請攜帶雨具備用，而中南部地區則為多雲到晴的天氣

今日北部及宜花地區高溫約17至22度，感受較為濕涼，中部及台東24至25度，南部26至28度，感受溫暖舒適，夜晚清晨各地偏涼，西半部及宜蘭低溫普遍在14至16度，花東18至20度，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，西半部局部地區及離島短時間可能達橘色提醒等級。

初二（18日）北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。各地低溫預測，西半部及宜蘭13至17度，花蓮16度，台東18度，澎湖16度，金門12度，馬祖10度；高溫方面北部、宜蘭及澎湖16至19度，花蓮20度，中部及台東21至23度，南部23至27度，金門19度，馬祖13度。

初三（19日）東北季風逐漸減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚仍涼。初四（20日）水氣稍增多，各地早晚仍涼；基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

初五（21日）至下週一（23日）各地早晚仍涼；各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 17 14 ~ 22 17 ~ 27 15 ~ 20

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法