初一走春潮湧現！國一南向湖口到竹北車多 上午避開8地雷路段

今天大年初一很多民眾會外出走春，交通部高速公路局上午公布今天易塞車路段，並提醒目前國1南向湖口至竹北車多；高公局說明，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。

高公局表示，目前全國路況除國1南向湖口至竹北車多外，其餘路段大致正常，今日相關疏導措施包括上午5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發。

高公局提醒，假期間各國道皆可能出現相當大的交通量，短途旅次請多利用省縣道，不要上國道，以免於入口匝道前等待過久。另外，依據氣象署預報，初一至初二北部及宜蘭全天偏涼，降雨逐漸限縮到桃園以北及東半部地區，高公局提醒雨天開車應事先檢查雨刷、輪胎胎紋與胎壓，以確保雨中行車視線清晰及輪胎的抓地力與排水性。

大年初一國道疏導措施。（高公局提供）

大年初一國道北區南向車流預測。（高公局提供）

大年初一國道中區南向車流預測。（高公局提供）

大年初一國道南區南向車流預測。（高公局提供）

