為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    初一走春潮湧現！國一南向湖口到竹北車多 上午避開8地雷路段

    2026/02/17 08:55 記者吳亮儀／台北報導
    今天大年初一很多民眾會外出走春，交通部高速公路局上午公布今天易塞車路段。（資料照）

    今天大年初一很多民眾會外出走春，交通部高速公路局上午公布今天易塞車路段。（資料照）

    今天大年初一很多民眾會外出走春，交通部高速公路局上午公布今天易塞車路段，並提醒目前國1南向湖口至竹北車多；高公局說明，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。

    高公局表示，目前全國路況除國1南向湖口至竹北車多外，其餘路段大致正常，今日相關疏導措施包括上午5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

    高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發。

    高公局提醒，假期間各國道皆可能出現相當大的交通量，短途旅次請多利用省縣道，不要上國道，以免於入口匝道前等待過久。另外，依據氣象署預報，初一至初二北部及宜蘭全天偏涼，降雨逐漸限縮到桃園以北及東半部地區，高公局提醒雨天開車應事先檢查雨刷、輪胎胎紋與胎壓，以確保雨中行車視線清晰及輪胎的抓地力與排水性。

    大年初一國道疏導措施。（高公局提供）

    大年初一國道疏導措施。（高公局提供）

    大年初一國道北區南向車流預測。（高公局提供）

    大年初一國道北區南向車流預測。（高公局提供）

    大年初一國道中區南向車流預測。（高公局提供）

    大年初一國道中區南向車流預測。（高公局提供）

    大年初一國道南區南向車流預測。（高公局提供）

    大年初一國道南區南向車流預測。（高公局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播