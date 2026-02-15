小偷翻牆躲警「反遭羊駝大軍包圍」 飼主驚：竟沒被吐口水

小偷為了甩掉追捕警方，翻牆闖進一處牧場內，未料秒被一群大羊駝火速包圍，反而被捕。（法新社檔案照）

英國最近發生一起爆笑圍捕案，小偷為了躲避警方追捕，翻牆闖進一處牧場，未料驚醒一群正在休息、身材高大的大羊駝（Llama，又名駱馬，網惡搞戲稱草泥馬），牠們立即起身圍住這名小偷，甚至發出警告般叫聲。最終警方在這群超萌「犯罪剋星」的協助下，順利將小偷逮捕歸案。

綜合外媒報導，這起案件發生2月2日晚間，地點則是位於英國德比郡（Derbyshire）南諾曼頓（South Normanton）的恩菲爾德莊園（Carnfield Hall）。當天警方全力追捕偷了幾包菸草的30多歲男子，他狗急跳牆，翻牆跳進恩菲爾德莊園的牧場區，在草皮上奔跑不久，就被一群大羊駝包圍。

報導指出，這群大羊駝總計8隻，每隻身高大約有6英尺（約1.8公尺），牠們飛奔向男子，合力團團包圍，一同連續發出「如同老人笑聲般」的叫聲，成功驚醒牧場女主人普萊斯（Heidi Price）與丈夫利弗（Graham Oliver），2人立即出門查看，結果目睹一個被自家大羊駝包圍、神情極度恐懼的男子，通報警方到場逮人。

令普萊斯訝異的是，不喜歡有陌生人隨意闖入居住環境、遇到危險時會朝敵人吐出惡臭口水攻擊的大羊駝，這次居然沒朝被包圍的小偷或前來逮人的警方吐口水，而是很有禮貌地等待這群人離開。普萊斯也自豪地說，她養了這群大羊駝十幾年，對牠們英勇表現感到非常驕傲，還笑說，若非牠們使出「公民逮捕權」，恐怕就讓小偷成功溜走了。

無論是大羊駝（Llama）或羊駝（Alpaca），遭遇危險時，會朝敵人吐出惡臭口水攻擊。示意圖。（美聯檔案照）

