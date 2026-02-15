為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    小偷翻牆躲警「反遭羊駝大軍包圍」 飼主驚：竟沒被吐口水

    2026/02/15 22:11 即時新聞／綜合報導
    小偷為了甩掉追捕警方，翻牆闖進一處牧場內，未料秒被一群大羊駝火速包圍，反而被捕。（法新社檔案照）

    小偷為了甩掉追捕警方，翻牆闖進一處牧場內，未料秒被一群大羊駝火速包圍，反而被捕。（法新社檔案照）

    英國最近發生一起爆笑圍捕案，小偷為了躲避警方追捕，翻牆闖進一處牧場，未料驚醒一群正在休息、身材高大的大羊駝（Llama，又名駱馬，網惡搞戲稱草泥馬），牠們立即起身圍住這名小偷，甚至發出警告般叫聲。最終警方在這群超萌「犯罪剋星」的協助下，順利將小偷逮捕歸案。

    綜合外媒報導，這起案件發生2月2日晚間，地點則是位於英國德比郡（Derbyshire）南諾曼頓（South Normanton）的恩菲爾德莊園（Carnfield Hall）。當天警方全力追捕偷了幾包菸草的30多歲男子，他狗急跳牆，翻牆跳進恩菲爾德莊園的牧場區，在草皮上奔跑不久，就被一群大羊駝包圍。

    報導指出，這群大羊駝總計8隻，每隻身高大約有6英尺（約1.8公尺），牠們飛奔向男子，合力團團包圍，一同連續發出「如同老人笑聲般」的叫聲，成功驚醒牧場女主人普萊斯（Heidi Price）與丈夫利弗（Graham Oliver），2人立即出門查看，結果目睹一個被自家大羊駝包圍、神情極度恐懼的男子，通報警方到場逮人。

    令普萊斯訝異的是，不喜歡有陌生人隨意闖入居住環境、遇到危險時會朝敵人吐出惡臭口水攻擊的大羊駝，這次居然沒朝被包圍的小偷或前來逮人的警方吐口水，而是很有禮貌地等待這群人離開。普萊斯也自豪地說，她養了這群大羊駝十幾年，對牠們英勇表現感到非常驕傲，還笑說，若非牠們使出「公民逮捕權」，恐怕就讓小偷成功溜走了。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    無論是大羊駝（Llama）或羊駝（Alpaca），遭遇危險時，會朝敵人吐出惡臭口水攻擊。示意圖。（美聯檔案照）

    無論是大羊駝（Llama）或羊駝（Alpaca），遭遇危險時，會朝敵人吐出惡臭口水攻擊。示意圖。（美聯檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播