中國「農村男光棍」、「城市女光棍」 奇特反差原因曝

中國曾實施超過30年的一胎化政策，導致男女比例嚴重失衡。（美聯檔案照）

1970年代末起，中國曾實施超過30年的一胎化政策，導致男女比例嚴重失衡，特別是農村，出現了直逼3000萬的中青年男光棍；但在城市，也有為數眾多的女性長期找不到心目中的理想對象，以致無奈或自願地成了女光棍，形成了「農村男光棍」和「城市女光棍」的奇特反差。

大量的「農村男光棍」，可說是中國當局強力執行一代人的一胎化政策下，必然產生的結果。中國2020年人口普查數據顯示，城市青少年的性別比為106（男106人比女100人），農村則高達120。若加上中年人口，農村的性別比只會更高。

同時，中國農村本就存在、男方需向女方提出的「彩禮」（聘金），在中國改革開放後「金錢至上」的社會風氣下，讓彩禮金額節節飆高。加上男多女少，農村未婚女性被視為奇貨可居。近幾年，有的女方家長動輒開出人民幣20萬（約新台幣91萬）以上的價碼，和自建一棟2層樓的小型樓房所需不相上下。

這種花費，對於經濟條件相對弱勢、月收入僅有3000至5000元的農村人群而言，結婚往往意味著男方本人和家長必須一同舉債，甚至使結婚成為農村「奔向破產的最快方式」。

於是，許多農村男性在找不到對象，以及找到對象卻也沒錢的情況下，只能選擇單身，成了光棍，而且越來越多。從2010年代起，中國農村更逐漸形成一座座的「光棍村」。

綜合中國媒體報導，像是江西省修水縣余塅鄉小坪村，100多戶人家中，如今光是超過40歲的男光棍就有30人，且全村已連續5年沒有人結婚。有村民形容，村民的微信群裡，頭像看上去絕大多數是男的，女的不到2成，且幾乎都是男村民的家人或親戚。

已經53歲、以養蜂維生的吳姓村民，面對想不想結婚的問題，只能蹲在自家的土房前苦笑說，他養蜂1年只能赚得到2000塊，還要撫養爸媽，「娶媳婦？我想都不敢想」。

相較於主要由性別失衡造成的農村男光棍，「城市女光棍」、也就是中國網路上通稱的「剩女」，則處於另一端，是多種社會因素所造成。

以中國最大的城市上海為例，根據上海市婦聯2025年的調查數據顯示，全上海的未婚女性已突破200萬人，較2015年劇增70%。其中，在上海25至34歲的女性中，有40%處於單身狀態。

此外，有中國媒體根據「中國統計年鑒2024」的數據估算，以適婚年齡為基準，北京的未婚女性人數達223萬，上海以209萬人居次，廣州、深圳分別為188萬及179萬人，南京、杭州、成都、武漢都大城市也超過100萬。不過，也有人認為上述數字有過度解釋之嫌。

儘管數字不無誇大，但具體反映在都市裡的各種相親活動，的確呈現「男少女多」的現象。有婚戀業者統計，2024年上海參加相親活動的男女比例是1比9；而中國網路上廣為流傳的1張照片則顯示，四川成都人民公園在2025年貼出告示，指公園內「相親角」的「女生位置已滿，暫停登記」。

所謂「城市剩女」當中，不少中國女性因為是找不到自己設定的理想男性，但也有許多女性抱著不願受到感情及家庭拘束的新穎想法。

在北京從事婚戀介紹的芳芳（化名）向記者說，她接觸的女性客戶中，不少人對男方設定了很高的外型、學歷、經濟及家庭背景等條件。但這些超過30、35甚至40歲的女性常忽略的是，擁有這些優質條件的男性，找的幾乎都是25歲上下的女性。如果女性不願妥協，可能就很難有結果了。

目前單身、現年33歲的北京上班族小吳則是另一個典型。她表示，當看到自己父母親在生活中的現狀，便讓她不禁搖頭。在家裡，每天忙著上上下下打理的，是辛苦的媽媽，至於爸爸，卻啥事也不幹，就只當個「甩手大爺」。如果這就是婚姻生活，她寧可不要。

小吳認為，年輕一輩的中國城市女性中，有這樣想法者不在少數。至於想不想先交個男朋友，她只說「不強求」，但上述的原則，她「寸步不讓」。

綜合各方看法，中國眾多「農村男光棍」及「城市女光棍」的存在，是人口政策、社會變遷、經濟發展、思想觀念等因素夾雜而成。在短時間內，這種毫無融合可能的巨大反差，很難有消弭的可能。

