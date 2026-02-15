喊「日本治安環境不靖」 中國駐大阪領事館：春節避免赴日

中國駐大阪大使館以今日道頓堀發生的命案呼籲中國公民近期避免前往日本；示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博社檔案照）

日本大阪府大阪市道頓堀一帶於當地時間今天（15日）凌晨0點發生凶殺案，3名17歲少年遭持刀攻擊，其中1人送醫不治。警方上午將21歲嫌犯逮捕歸案。中國駐大阪領事館拿此案指出，「日本部分地區治安環境不靖」，呼籲「中國公民近期避免前往日本」。

《產經新聞》報導，中國為期9天的春節假期今天開始。針對日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」所發表的相關言論，中國政府已多次呼籲公民避免前往日本。

請繼續往下閱讀...

中國駐大阪大使館今日的微信公眾號發布公告，「近期日本部分地區治安環境不靖，類似惡性案件多發頻傳。值此春節假期之際，中國駐大阪總領事館再次提醒中國公民近期避免前往日本，再次提醒領區公民加強安全防範，密切關注當地治安形勢，切實提高安全防範意識，加強自我保護」。

此外，中國駐日本大使館於1月下旬，因東京上野發生包含中國人在內的男女遭搶走裝有現金行李箱的事件，呼籲中國公民避免前往日本。

中國駐大阪大使館以今日道頓堀發生的凶殺案為例說，日本「治安環境不靖」，呼籲中國公民近期避免前往。（圖擷取自微信）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法