歐巴馬說外星人真的存在 解密神祕「51區」卻喊除非……

宇宙中是否真有鄰居？寂靜星空深處是否正有雙眼睛注視著地球？長年以來，外星文明始終是不少人茶餘飯後的玄祕話題，而這層神祕面紗昨天（14日）因美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的一番驚人之語，再度成為全球矚目焦點。

據《福斯新聞》報導，歐巴馬昨天上政治評論員科恩（Brian Tyler Cohen）的節目時，被問到外星人是否真實存在，給出了耐人尋味的答案，「他們真的存在，但我還沒見過他們。」他隨後打趣地說，自己當年入主白宮時，第一個問題就是「外星人在哪裡？」雖然得到的回應是並無祕密實驗室，但他說，官方紀錄中確實存在許多軌跡異常、無法解釋的不明物體影像。

針對長年懷疑隱匿外星人真相的內華達州空軍基地「第51區」，歐巴馬闢謠說，那裡並沒有傳說中的地下基地研究外星人，除非這是一場連美國總統都被蒙在鼓裡的巨大陰謀。然而，他在2021年也曾於電視節目中透露，美方對飛行方式不符合物理規律的物體持嚴肅態度，並持續調查，因為這些物體展現了人類目前無法解釋的推進技術。

事實上，美國政府早已開啟對不明飛行物體（UFO）以及不明異常現象的研究與調查。美國國會不僅在2023年通過相關揭露法案，國防部更成立「全域異常解決辦公室」（AARO）專責處理。

面對這股「外星疑雲」，前總統拜登（Joe Biden）過往受訪時的回答同樣令人玩味。當時媒體追問他對歐巴馬相關言論的看法時，拜登僅以一句「我會再問他一次」帶過，既不承認也不否認的神祕表態，讓這場關乎人類文明與浩瀚宇宙的終極懸案，繼續籠罩在未解的雲霧之中。

