無視北京旅遊警示！香港遊客瘋遊日 喊「景點人變少更想去」

日中關係緊張，中國赴日遊客大幅銳減，但香港觀光客遊日熱情絲毫不受影響。（歐新社檔案照）

中國和日本的關係因政治爭議陷入冰點，中國赴日遊客大幅銳減，但香港觀光客的遊日熱情絲毫不受影響。日本媒體報導，香港遊客對官方的政治表態與旅遊警示反應冷淡，近期赴日旅遊預訂量不減反增。還有香港民眾直言，中國遊客減少反而讓日本旅遊品質提升，「更想去了」。

「日經中文網」披露，2月1日剛落幕的香港旅遊博覽會上，銷售日本旅遊產品的展位前萬頭攢動，詢問度爆表。與北京當局因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，而營造的緊張氛圍形成強烈對比，香港民間展現「馬照跑、舞照跳、日本照去」的務實態度。

請繼續往下閱讀...

1名香港大型旅行社高層主管在展會現場受訪透露，儘管政治氣氛緊張，但過去2個月的赴日預訂量持續增長。他樂觀預估，今年全年香港赴日旅遊人數，將比去年成長3至4成。

他指出，對於生活在高壓、空間狹小的香港人來說，前往日本旅遊是尋求心靈治癒的重要管道，加上日圓持續貶值，進一步推升日本做為首選旅遊目的地的吸引力。

這波日中對立的導火線，源於高市去年11月在國會針對「台灣有事」的答詢內容。北京隨後發動外交攻勢，並提醒中國公民暫緩赴日；香港政府也跟進北京步調，以「中國人在日本遇襲案件增多」為由，對日本發出出行提醒（旅遊警示）。

數據顯示，受此影響，去年12月中國赴日遊客數量較前一年同期大減45.3％。然而，同一時間的香港遊客數量卻逆勢年增1.9％，時隔7個月實現正成長。

對於官方的警告，港人普遍無感。該名旅行社高層直言：「（警示）對香港人幾乎沒有影響。」

現年51歲的香港上班族梁先生受訪說：「我完全不覺得日本治安有變差。」政治歸政治，旅遊歸旅遊，他今年已計畫去日本旅行2到3次，目前正在研究前往沒去過的日本二線城市深度旅遊。

更有趣的是，中國遊客減少，反而成為部分港人加速赴日的誘因。28歲的陳姓女職員正計畫前往沖繩度假，她坦言：「聽說景點的中國遊客變少了，旅遊品質應該會變好，這反而讓我更想去日本了。」

日本政府觀光局（JNTO）的統計數據，證實港人對日本的熱愛。去年香港赴日遊客約252萬人次，依國家和地區排名位列第5。考慮到香港總人口僅約752萬人，這意味著平均每3名港人就有1人去年去過日本，且回頭客比例極高。

航空業的佈局也反映了這兩種截然不同的溫度。當中國的航空公司接連縮減或停運日本航線時，香港籍航空公司正磨刀霍霍，準備迎接復活節與清明節假期的旅遊旺季。

旅遊業者指出，配合4月上旬的公眾假期，大灣區航空計畫開通飛往大阪關西國際機場的包機，香港航空則鎖定九州，計畫開通飛往鹿兒島的航班，以消化龐大的赴日需求。

此外，報導也發現，經香港國際機場中轉赴日的中國遊客正在增加。日本地方政府相關人士指出，除了中國大陸直飛航班減少導致便利性下降外，在中國官方強化反日宣傳下，部分中國民眾可能認為，直接從「內地」飛往日本，在心理上有顧忌，或擔心遭人非議，因此選擇透過香港「繞道」前往日本，顯示即使官方態度強硬，民間的交流意願依然難以阻擋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法