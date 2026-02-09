高市早苗大勝後黎智英被重判！她：始作俑者習近平爆氣在洩憤

香港壹傳媒創辦人黎智英。（路透）

香港壹傳媒創辦人、被視為香港民主運動精神象徵的黎智英，今（9）日遭香港西九龍裁判法院依《港區國安法》重判有期徒刑20年。判決出爐後引發國際關注，財經網紅胡采蘋直言，這起案件並非單純司法審判，而是中國國家主席習近平在日本首相高市早苗及自民黨橫掃國會後感到政治受挫的「洩憤式動作」，她並警告台灣不應對獨裁者抱持理性談判的幻想。

胡采蘋今（9）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，其實張又俠被抓後，她根本不認為他被抓跟台灣有什麼關係，習近平跟張又俠從2012年一起坐鎮軍委會至今，任何意見不合都是長期的不合，真正導致他被抓的原因，遠因是火箭軍之爭，近因是習近平在馬杜羅被抓以後整個人都很瘋癲、爆氣。

胡采蘋指出，習大大處理憤怒和內心恐懼的方式就是砍人、揍人，而昨天他一手把高市早苗3個月特訓班送上自民黨有史以來最大勝選以後，他今天早上就叫香港法院公佈對黎智英的判決，重判20年。黎智英案其實一延再延拖了很長時間，這次訂在日本大選後宣判，也不再延期，就是習大大洩憤的表現。

她直言，習近平這個人不用去猜他會不會打台灣，他只要爆氣就會不管三七二十一亂打，沒有什麼將不知兵、兵不知將的考慮，沒有什麼張又俠煞車皮拔掉了會加速打台灣的這種理性考量，沒有加快也沒有變慢，因為他就是這種沒什麼理性的人。

胡采蘋強調，台灣能做的就是要讓自己非常強大，不要妄想什麼理性的談判、削減軍備就可以止戰，這都是幼稚園小朋友的想法。這種人只怕揍，揍痛他了，他就不敢了。高市早苗的狂勝根本就是習近平一手造成的，但是他面對慘敗的反應，是去砍黎智英。他就是這種人。

日本首相、自民黨總裁高市早苗。（美聯社）

