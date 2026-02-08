延續安倍撐持高市 「親台派」萩生田光一夾擊中連任

自民黨幹事長代行萩生田光一，這次眾院大選在公明黨的票倉東京八王子選區，經過一番苦戰成功連任。圖為萩生田光一去年底訪台。（資料照）

自民黨幹事長代行萩生田光一，這次眾院大選在公明黨的票倉東京八王子選區，經過一番苦戰成功連任。這次的勝選被視為其政治地位的明顯回穩，也象徵舊安倍派核心人物在高市政權下重新站穩腳步。

2024年眾院大選期間，萩生田因牽涉自民黨派系政治資金爭議，面臨在野陣營與媒體強烈攻勢。萩生田被停止黨職，未獲自民黨提名，最後以無黨身分參選，而選舉期間還爆出黨中央提供非提名候選人2000萬選舉資金的風暴，讓他本已陷於苦戰的選情更是雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

不過當時有公明黨的組織挹注，最後以7萬9000多票，險勝立憲民主黨提名的有田芳生，2人僅差8000多票。

八王子有創價學會創立的大學，是創價學會的大本營之一，這裡的學會票超過3萬票，是公明黨的大票倉。

這次選舉公明黨與自民黨決裂，並與立憲民主黨合組「中道改革連合」，推派去年才剛選上東京都議員的細貝悠出馬，現年32歲的細貝具有吸引「師奶票」的條件，一上場就對萩生田造成重大威脅。

萩生田長年被視為已故首相安倍晉三最信任的親信之一。安倍第二次執政時期，他歷任官房副長官、文部科學大臣、自民黨政調會長等要職，是「安倍官邸體系」的重要協調者與政策推手。

在安倍逝世後，自民黨內派系重組，萩生田所屬安倍派面臨震盪。他與首相高市早苗理念接近，皆屬保守強硬路線。對高市政權而言，萩生田的存在具有三重意義，一是穩定安倍派內部力量，二是延續對中抑止與經濟安全保障路線，三是為高市在黨內整合保守勢力提供緩衝與支撐。

萩生田與台灣關係非常密切，擔任跨黨派「日華議員懇談會」的幹事長，去年底他才率領一批八王子市議員訪台，並且拜會賴清德總統。在對台關係方面，萩生田多次公開強調「台灣有事即日本有事」的重要性，並支持強化日台經濟與半導體供應鏈合作。他在自民黨內支持深化台日安全對話，是黨內穩健親台派代表人物之一。

也許是因為這個原因，萩生田被中道重點鎖定，立憲與公明兩股勢力可說是火力全開，包括前公明黨代表山口那津男、立憲的前黨代表枝野幸男、中道共同代表齊藤鐵夫、野田佳彥全進入八王子為細貝助講。

而萩生田陣營也請來了安倍昭惠、小泉進次郎和東京都知事小池百合子等重量級人物助陣，高市早苗反而沒有進入八王子。小池與公明黨關係良好，她會出面為萩生田站台，具有一定的風險，不過政壇早有定見，小池向來只會在有把握的賭局下注。

萩生田在2024年的苦戰讓他一度成為「舊派系時代的遺產」，但2026年的勝選則證明，在高市政權之下，安倍路線仍有很大的市場。在日本政壇重組與世代交替的過程中，他的存在既是過去安倍時代的延續，也是高市政權能否長期化的重要支柱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法