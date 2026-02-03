為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本眾議院改選在即 《共同社》：自民黨有望單獨過半

    2026/02/03 13:31 即時新聞／綜合報導
    《共同社》今發布最新民意調查，結果顯示自民黨有望單獨取得國會過半席次。（路透）

    《共同社》今發布最新民意調查，結果顯示自民黨有望單獨取得國會過半席次。（路透）

    日本首相高市早苗1月宣布解散眾議院，眾議院在本月8日進行改選，自民黨支持度持續看漲，加上日本維新會後，執政聯盟可望取得超過300席。《共同社》發布最新民意調查，自民黨有望單獨過半。

    本次第51屆眾院大選的應選席次為465席（小選區289席，比例代表176席），在選舉公告前，自民黨有198席、維新會34席，中道改革聯合則有167席。

    《共同社》於1月31日至2月2日針對眾議院選舉進行全國選民電訪，結果顯示，自民黨聲勢持續看漲，有望突破選舉公告前的198席，單獨超過額定465個議席的過半數。新政黨「中道改革聯合」選情依舊萎靡，大選席次有可能大幅低於公告前的167席；日本維新會和國民民主黨陷入苦戰，參政黨則有望獲得兩位數席次。

    在小選區方面，還有兩成受訪者尚未決定投票對象，在8日選舉前局勢仍存在變數，不過自民黨憑藉高市早苗的高人氣，在180個小選區中佔據優勢，比例代表也有望比公告前增加10席。不過與自民黨聯合執政的維新會成長有限，眾院大選獲得席次可能會少於公告前的34席。

    報導指出，執政陣營席次可能會達到絕對穩定多數的261席，屆時有望確保國會17個常任委員會的委員長職位，在國會運營中掌握主導權。由立憲民主黨與公明黨組建的「中道改革聯合」，位居領先的小選區有60個，比例代表方面則有望拿下約50個席次，對於實現「第一大黨」目標的難度日漸增加。此次《共同社》電話調查約有19.4萬人回覆應答。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播