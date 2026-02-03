日本眾議院改選在即 《共同社》：自民黨有望單獨過半

《共同社》今發布最新民意調查，結果顯示自民黨有望單獨取得國會過半席次。（路透）

日本首相高市早苗1月宣布解散眾議院，眾議院在本月8日進行改選，自民黨支持度持續看漲，加上日本維新會後，執政聯盟可望取得超過300席。《共同社》發布最新民意調查，自民黨有望單獨過半。

本次第51屆眾院大選的應選席次為465席（小選區289席，比例代表176席），在選舉公告前，自民黨有198席、維新會34席，中道改革聯合則有167席。

《共同社》於1月31日至2月2日針對眾議院選舉進行全國選民電訪，結果顯示，自民黨聲勢持續看漲，有望突破選舉公告前的198席，單獨超過額定465個議席的過半數。新政黨「中道改革聯合」選情依舊萎靡，大選席次有可能大幅低於公告前的167席；日本維新會和國民民主黨陷入苦戰，參政黨則有望獲得兩位數席次。

在小選區方面，還有兩成受訪者尚未決定投票對象，在8日選舉前局勢仍存在變數，不過自民黨憑藉高市早苗的高人氣，在180個小選區中佔據優勢，比例代表也有望比公告前增加10席。不過與自民黨聯合執政的維新會成長有限，眾院大選獲得席次可能會少於公告前的34席。

報導指出，執政陣營席次可能會達到絕對穩定多數的261席，屆時有望確保國會17個常任委員會的委員長職位，在國會運營中掌握主導權。由立憲民主黨與公明黨組建的「中道改革聯合」，位居領先的小選區有60個，比例代表方面則有望拿下約50個席次，對於實現「第一大黨」目標的難度日漸增加。此次《共同社》電話調查約有19.4萬人回覆應答。

