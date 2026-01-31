日媒：美方考慮以高規格接待日相高市3月訪美

日媒稱美國考慮以高規格接待預定3月下旬訪美的日相高市早苗。圖為去年10月28日高市在陪同來訪的美國總統川普向駐日美軍發表演說時，開心振臂。（法新社）

日本媒體31日報導，美日兩國官員30日透露，美國川普政府正在考慮以國賓身分，接待預定今春首度以日相之姿赴美訪問的日本首相高市早苗。

近期日相訪美的類型，分別是2024年4月時任日相岸田文雄應時任美國總統拜登邀請的「官式訪問」（official visit），以及去年2月時任日相石破茂赴美進行「官方工作訪問」（official working visit）。

日媒在報導中雖未言明，但從文中數度提及「國賓」（国賓，state guest）二字來看，推測美方可能會將高市的訪美行，定調為最高層級的「國是訪問」（state visit）。

川普預定今年4月造訪競爭對手中國，高市在此之前赴美，有助於在國內與國際上展現美日密切合作。高市訪美日期目前以今年3月後半的日本3連休（即3月20日到3月22日）為主，美方會準備歡迎儀式與正式晚宴；由於今年適逢美國建國250週年，預料也可能會有相關活動。

不過，高市訪美行也可能會依2月8日投開票的日本眾議院選舉結果而有所修改，甚至取消。

報導中指出，川普很看重享有高支持率的保守派人士高市，可能會藉由熱情款待首度以日相身分訪美的高市，來展現對美國在亞洲最大盟友－日本的重視。另一方面，有鑑於美國今年11月舉行期中選舉，川普也可能會在「川高會」時，要求日本擴大對美投資與增加國防支出，以提振共和黨人的選情。

