時速600公里！俄軍換裝噴射無人機 烏指控內含美、德晶片

俄羅斯新型Geran-5噴射動力長程攻擊無人機殘骸（下）與結構示意圖（右上）。（翻攝自烏克蘭國防部X平台）

烏克蘭戰場出現新型噴射動力威脅。俄羅斯軍隊近期開始使用一款型號為「天竺葵-5」（Geran-5）的高速長程攻擊無人機，飛行時速飆破600公里，顯著壓縮了防空系統的攔截窗口。烏克蘭軍事情報單位同時指控，這款新型武器的殘骸中疑似含有來自德國、中國以及美國生產的關鍵零件與微晶片。

根據英國《衛報》23日報導，烏克蘭軍事情報局（GUR）證實，今年已在基輔與第聶伯羅附近擊落兩架 Geran-5。這款無人機採用中國製造的渦輪噴射引擎，機身呈長圓柱形，外型較以往採三角翼設計的伊朗製「見證者（Shahed）」更接近傳統固定翼飛機。

時速快上1.5倍 機槍皮卡防衛隊面臨極限挑戰

觀測數據顯示，Geran-5的最高時速達600公里，遠高於先前噴射動力版Geran-3的400公里。烏克蘭機動防空小隊指出，隨著俄軍飛行器速度提升，地面機槍與飛彈的鎖定時間被極度壓縮。專家警告，若此類高航速平台大規模部署，將對烏克蘭本就吃緊的低空防禦構成嚴重威脅。

此外，Geran-5的航程接近1000公里，並可攜帶90公斤的彈頭。情報顯示，莫斯科可能正嘗試由載人戰機在空中發射這類無人機，以進一步延伸打擊深度。

烏克蘭總統澤倫斯基在達沃斯（Davos）演說中聲稱，俄國無人機工廠產量已顯著成長，目前日產能恐已達500架。與此同時，科學與國際安全研究所（ISIS）的報告揭示了另一趨勢：俄方正將重點轉向技術升級，包括為舊型Shahed系列加裝視訊攝影機與無線數據機，以提升精準度。

報導指出，烏方聲稱在Geran-5殘骸中識別出源自德國、美國與中國的微晶片。這項指控若屬實，顯示俄羅斯仍能規避西方制裁，獲取高科技零組件強化其打擊能力。目前烏克蘭軍方正密切追蹤這批新型「高速機」的後續實戰數據。

