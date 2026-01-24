為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    民眾超愛在超商「這區域」停留 店員超崩潰：不敢出去

    2026/01/24 17:11 即時新聞／綜合報導
    超商員工辦公室門上的深色玻璃並非完全遮蔽，民眾各種「愛美行徑」，會被門後的店員看光光，示意圖。（資料照）

    超商員工辦公室門上的深色玻璃並非完全遮蔽，民眾各種「愛美行徑」，會被門後的店員看光光，示意圖。（資料照）

    你在看鏡子，店員在看你！一名超商店員發文提醒，民眾別把超商員工辦公室門上的深色玻璃當成鏡子流連忘返，因為這塊玻璃並非完全遮蔽，民眾在門外的各種「愛美行徑」，會被門後的店員全程目睹。貼文曝光後，引起網友熱議。

    網友前天在Dcard發文分享，許多民眾在便利商店消費時，常會對著員工辦公室門上標有「非本公司員工請勿進入」的深色玻璃整理儀容。然而，她提醒，這塊玻璃其實並非完全遮蔽，建議大家「照一下就好」，因為門後可能有準備出來的店員。

    原PO分享，她曾遇過客人照得非常投入，不僅左轉右轉、撥弄頭髮，甚至對著鏡面嘟嘴自拍，當時她在門後看得一清二楚，因擔心此時推門出去會讓場面瞬間凝結，只能尷尬地在裡面默默等待，直到客人離開後才敢現身。

    貼文曝光後，釣出一票超商同業共鳴，「我也經歷過，正在從倉庫門走出來，一群學生也是在門前梳頭髮照鏡子，我就只好在倉庫裡繞呀繞的，不然出去真的尷尬」、「有時候在補冰箱也會看到」、「之前看過有人在擠痘痘的，我在裡面忍不住」、「以前打工遇過，我直接打開」。

    另有不少人也現身自首，「對不起來自首我曾經有照過，結果看太久聽到裡面的店員在笑我，覺得超丟臉的，從那之後看到小窗都會下意識避開」、「我跟我朋友有一次以為這是鏡子照了一下下，然後想說這裡面有什麼就湊近看，結果一個店員坐在裡面看著我們笑」、「因為看得到裡面所以我一直以為沒人發現，原來是會斜斜的被看到啊」。

