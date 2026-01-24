「CK楊」不只是鄭麗文金主！吳思瑤爆他是藍營執政時期國防承包商

民進黨政策會執行長吳思瑤。（資料照）

異康公司董事長楊建綱「CK楊」昨在餐敘上呼籲藍委對美國「硬起來」，並疑賴政府推動軍購特別條例及台美關稅談判成果。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（24日）披露，楊建綱不僅是國民黨主席鄭麗文的金主，更是國民黨執政時期的國防資訊相關業務承包商，卻與中國同一口徑、釋放錯誤國防訊息，恐怕是要達到北京干擾台灣輿論的政治目的。

據指出，楊建綱昨天於餐敘中質疑，軍購特別條例未符建案程序，例如過去須成立「武獲室」辦理；並稱1.25兆元是武器採購，加上後勤維修，推估未來光每年的年度國防預算高達1.4兆元，幾乎佔歲出五成，恐造成排擠效果。楊也聲稱，國民黨當年執政時帶來的台積電及半導體產業鏈，民進黨卻無條件協助美國成為半導體最大競爭者。

對此，吳思瑤接受本報訪問說明，楊建綱是鄭麗文競選國民黨主席時的大金主，過去在國民黨執政時期多項國防資訊相關業務的承包商，理應支持國防自主與建立國防供應鏈，對外釋放的訊息卻明顯背離事實。

吳思瑤澄清，我國的國防預算支出比照北約標準，正朝向一年佔國內生產毛額（GDP）的3%目標努力，絕非楊建綱所謂「國防預算占國家預算一半」；楊連這些基本資訊都能張冠李戴、錯誤操弄，說法與中國同一口吻，也完全背離了印太地區民主同盟國家強化國防的國際共識。

吳思瑤進一步分析，楊建綱的論調就是「鄭麗文路線」，只是換了一個人，但從這張嘴巴說出來的都是北京設定的內容，意圖達成北京干擾台灣輿論的政治目的。

至於國民黨團未來如何出招，吳思瑤表示，部分接觸過國際事務或與美方有溝通管道的國民黨立委，應已理解對美軍購及國防合作的必要；呼籲國民黨內的有志之士，「我們都是同一國」，應以國家安全為重，不要讓政黨利益高於國家利益。

