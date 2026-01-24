攻台「謹慎派」張又俠落馬！習近平大動作衝擊台灣地緣政治

中共中央軍委副主席張又俠驚傳落馬。

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立今日證實遭調查。在中共軍事體系，2人被視為僅存的「實戰派」將領，兩人雙雙落馬，對台灣地緣政治有極大衝擊。

張又俠擁有1979年中越戰爭經驗，是中共極少數真正帶兵打過仗的人，清楚跨海登陸的難度與後勤壓力，儘管張又俠對外發言相當強硬，曾嗆聲：「無論誰把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊絕不答應、絕不手軟。」但內部決策中，由於擁有實戰經驗，反而是「謹慎派」。

儘管無法證實，但外界分析張又俠可能曾對習近平反映共軍腐敗，或軍備妥善率不足等問題，不建議現階段貿然動武，他落馬可能意味習近平排除內部「反對動武」或「認為尚未準備好」的聲音。日前張又俠傳出被捕消息，但尚未證實以前，相關消息下方，就有不少海外中國網友驚呼「要對台動武了」、「攻台最後的剎車失靈了」。

張又俠與習近平兩代家世淵源深厚。他被查意味著習近平連最親近的軍中盟友都已不信任，接替人選可能會是對習近平唯命是從的將領，分析指出，可能更傾向於執行習近平的武統戰略，而不一定具備實戰將領的謹慎判斷。

張又俠、劉振立雙雙落馬，將會造成解放軍短期內的指揮體系真空，中共將忙於軍權鬥爭以及內部穩定，無暇對台發動大規模戰爭；不過以長期來看，當檯面上實戰老將都被清除，僅剩下對習近平唯命是從的將領，若習近平下令動武，可能再也沒有人能從軍事專業的角度提出異議，這對台灣反而是更不可測的風險。

