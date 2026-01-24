中共開國上將之子張又俠落馬！與習近平關係一次看

中共中央軍委副主席張又俠，因涉嫌嚴重違紀違法受到調查。（法新社）

中國國防部今（24日）召開記者會，宣布中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法受到調查，而張又俠是中共開國上將張宗遜的兒子，「父子雙上將」在解放軍裡相當少見，且他和習近平之間的關係相當引人注意。

中國歷史學家劉孔伏，去年在關注中國民主運動的刊物《北京之春》發表專文，透露外界有人以為張宗遜是習近平父親習仲勳部下，同樣出自於陝北紅軍，但這是很大的誤會，張宗遜實際出身於黃埔軍校，後來加入中共中央紅四軍，成為毛澤東、彭德懷、陳毅的部屬，和習仲勳的陝北紅軍無關，不過2人確實有在第2次國共內戰的西北野戰軍共事過。

劉孔伏說，有傳言稱張又俠和習近平屬於「髮小」，同樣是無稽之談，因為張家屬於軍隊系統，和習家這種黨政幹部不會有什麼往來，而且張又俠1968年就前往雲南第14集團軍當兵，至於習近平受父親落馬影響，同年底在陝西延安「下鄉」，2人當時交集自然不多。

劉孔伏表示，張又俠在雲南服役期間一路從士兵、班長、連長做到師長，還參與過對越戰爭立功受賞，2005年更調升北京軍區副司令員、2007年調升瀋陽軍區司令員、2012年調升為中央軍委委員、總裝備部部長。

劉孔伏指出，張又俠生涯的幾次重要升遷，都是在胡錦濤主政時期，主要是因為胡錦濤據傳掌握第14集團軍，胡2005年接替江澤民拿下中央軍委主席後，就急召張又俠來北京護衛。

劉孔伏說，胡錦濤後來在2012年中共18屆一中全會退位，由習近平拿下中央軍委主席，習先是仰仗中央軍委委員趙克石，因為習近平1985年至2000年初從廈門市副市長一路當到福建省長，期間和駐福建31軍參謀長趙克石相識。

除了趙克石之外，習近平也依靠胡錦濤留在軍中的勢力，亦即張又俠，畢竟雙方都是紅二代出身，父輩也曾都是西北野戰軍，可以說在趙、張2人協助下，讓習近平不用幾年就掌握了軍中大權。

不過，習近平在站穩腳跟後，利用軍中反腐風暴心狠手辣地清除異己，連被恩人胡錦濤掌握過的第14集團軍也不放過，不僅2次換掉集團軍軍長，2017年更直接裁撤第14集團軍編制。

在2022年中共第20次全國代表大會上，習近平露出獠牙在會議中直接讓人架走胡錦濤．讓習家軍進佔中央軍委，但此後解放軍火箭軍司令員李玉超、2任國防部長魏鳳與李尚福先後因軍中腐敗倒台，習近平震怒下令徹查解放軍總裝備部，這把火卻一直沒燒到總裝備部長的張又俠。

劉孔伏推測，這是因為習近平在20大時希望張又俠繼續擔任中央軍委副主席，為自己保駕護航，因此張並未出事，還一度有張又俠掌握軍中大權的消息傳出。不過，張又俠如今傳出落馬的消息，顯然是出乎許多專家的預料。

