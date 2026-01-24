中埔視障兄弟一家5口老家受風災毀損 議員引介寶島義工團助重建

台灣寶島行善義工團利用假日幫張家重建房屋。（陳柏麟服務處提供）

嘉義縣議員陳柏麟接獲民眾通報，嘉義縣中埔鄉塩館村張姓家族，一家5口住在老舊三合院，因年久失修、去年又遭丹娜絲颱風吹毀，僅能到鄰居、寺廟中暫居，處境堪憂；陳柏麟引介下，台灣寶島行善義工團出錢出力，利用假日前往重建修繕房屋，明天（25日）上午10點將交屋，讓張家人十分感動，直呼「終於有一個能安老的家」。

張家兄弟因自幼罹患眼疾，有視力障礙且行動不便，從小因外貌、疾病遭鄰居及同儕嘲笑，且住的村落偏僻，求學還要徒步數小時才能抵達學校，生活與學習充滿艱辛；成年後，2人因無法騎車外出工作，只能在村內從事零星農務、臨時工，收入微薄，雖然鄉公所協助申請津貼補助，僅能維持基本生活開銷。

張家兄弟與妻子、女兒一家5口住在50多年歷史三合院，早年多次遭颱風侵襲，屋瓦破損、牆面滲漏，因經濟拮据無力修繕，去年7月遭丹娜絲颱風侵襲，屋瓦與牆面被強風吹垮倒塌，一家人待風雨稍歇，才收拾堪用的生活用品，在鄰居家、寺廟借住，遮風避雨、勉強棲身。

台灣寶島行善義工團現場勘查評估後，即刻啟動修繕行動，義工們出錢出力，還犧牲假日到嘉義為張家重建、修繕房屋。

陳柏麟說，感謝寶島行善義工團善舉，感動安壇慈善會理事長陳志成，以及縣長翁章梁、立委陳冠廷、蔡易餘、議長張明達、中埔鄉長李碧雲、塩館村長陳火盛等人關注與支持，盼透過義築善行讓弱勢家庭感受到社會溫暖與希望。

台灣寶島行善義工團義工，利用假日到嘉義幫張家修繕房屋。（陳柏麟服務處提供）

基本家電、生活用品也已準備好。（陳柏麟服務處提供）

